Kepala Penjara Israel Mengecam Ben-Gvir yang 'Tidak Bertanggung Jawab' karena Tidak Diperpanjang

IslamTimes - Menteri Polisi pendudukan Zionis Israel Itamar Ben-Gvir menuduh Komisaris Layanan Penjara Katy Perry tidak menerapkan kebijakannya dan menentang kebijakan tersebut. Menteri Polisi pendudukan Zionis Israel Itamar Ben-Gvir memilih untuk tidak memperpanjang masa jabatan Komisaris Layanan Penjara Zionis Israel Katy Perry, dengan alasan kurangnya kepercayaan padanya, media Zionis Israel melaporkan.



Ben-Gvir menuduh Perry tidak menerapkan kebijakannya dan menentang kebijakan tersebut, kata The Times of Israel. Dia juga menuduhnya terlibat dalam negosiasi dengan anggota Hamas yang dipenjara mengenai persyaratan penahanan mereka dan mengkritiknya atas insiden lain yang dia anggap "tidak dapat diterima".



Menurut surat kabar tersebut, Menteri Zionis Israel juga telah mengadakan diskusi dengan Komisaris Polisi Israel Kobi Shabtai tentang perpanjangan masa jabatannya, yang mengindikasikan bahwa pertemuan lebih lanjut mengenai masalah ini akan dilakukan.



Times of Israel mencatat bahwa Ben-Gvir awalnya bermaksud menggantikan Shabtai dan Perry daripada memperpanjang masa jabatan mereka. Namun rencananya tertunda karena pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober.



Menggambarkan keputusan Ben-Gvir yang “tidak bertanggung jawab” sebagai “kekanak-kanakan” dan “keterpisahan dari kenyataan,” Perry berkata, “Keputusan yang tidak mengejutkan dari menteri yang tidak bertanggung jawab yang menggabungkan klaim tidak berdasar dan tidak berdasar, keterpisahan dari kenyataan dan kekanak-kanakan yang menunjukkan kurangnya pemahamannya. dari layanan penjara."



Perlu dicatat bahwa partai “Persatuan Nasional”, yang dipimpin oleh menteri kabinet perang Benny Gantz, telah menuntut, sebagai syarat untuk memasuki pemerintahan pada 11 Oktober, agar tidak ada pejabat senior yang diganti selama koalisi Netanyahu masih ada.



Dalam sebuah pernyataan, partai tersebut menyatakan keprihatinannya bahwa penggantian pejabat senior “saat ini merugikan fungsi” Zionis “Israel” selama masa perang dan merupakan tindakan yang tidak benar.



Dikatakan bahwa pihaknya mengharapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "mencegah kerugian" terhadap keamanan Zionis "Israel", dan mendesak agar keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik dalam pengelolaan perang yang sedang berlangsung di Gaza tidak diambil.[IT/r]