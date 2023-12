Kementerian Kominfo Dorong Aturan AI untuk Pendidikan

Islam Times - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mendorong adanya aturan pemakaian kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di lingkungan pendidikan. Keberadaan aturan tersebut bisa menjadi bagian penting dalam menjaga muruah dunia akademik.

"Asas-asas dalam etik, transparansi, dan integritas keilmuan tantangan akademik (dalam penggunaan AI)," kata Nezar dalam sesi konferensi pers acara bertajuk Latest Developments in Artificial Intelligence: Generative AI, ethical considerations, exploring the global experience di Fakultas Filsafat UGM pada Rabu, 27 Desember 2023."Di kalangan masyarakat akademik ini jadi tantangan. (Pembuatan aturan) ini tergantung niat dan keinginan kampus untuk menjaga kejujuran akademik," ujar Nezar.Dekan Fakultas Filsafat UGM, Rr Siti Murtiningsih mengatakan pihaknya dalam masa menjalankan kerja sama dengan UNESCO untuk membahas implikasi dalam berbagai bidang. Salah satu poin kerja sama, menurut dia, penyusunan etik penggunaan AI dalam bidang pendidikan."Kemarin kami memberikan pelatihan kepada guru-guru yang dilakukan di Fakultas Filsafat (UGM). Panduan itu kami ada," ujarnya.Sementara itu, VP of Strategy di Yandex Search, Alexander Popovskiy mengungkapkan perusahaan AI yang dikelola kini dalam tahap pemakaian bahasa Indonesia. Pihaknya bekerja sama dengan Kominfo serta sejumlah kampus untuk pengembangan itu."Tujuan kami tidak hanya menciptakan forum untuk berbagi pengalaman yang relevan selama seminar, namun juga memberikan nilai lebih pada topik Al dan perannya dalam menciptakan lingkungan teknologi yang lebih aman, yang kami yakini akan berkontribusi pada komunitas digital dan teknologi di Indonesia. pembangunan secara keseluruhan," ujarnya.