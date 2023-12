Lembaga Pemikir AS: Hamas Tangguh, Membangun Kembali Kemampuan Meskipun Ada Agresi “Israel”

Palestinian Hamas resistance movement

IslamTimes - Gerakan perlawanan Hamas Palestina telah terbukti “tangguh” di medan perang meskipun menderita kerugian dalam agresi Zionis “Israel” yang menghancurkan Jalur Gaza, kata para pemantau perang.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa (26/12), Institute for the Study of War (ISW) dan Critical Threats Project (CTP) menyoroti kemampuan Hamas untuk melakukan rekonstruksi di tengah kegagalan rezim pendudukan untuk melenyapkannya.“Hamas tetap tangguh dan mampu menyusun kembali kemampuan militernya, meskipun mereka mengalami kerugian militer dalam perang sejauh ini,” kata laporan itu.Lebih lanjut disebutkan bahwa kesepakatan apa pun yang mempertahankan Hamas di Gaza akan “sama saja dengan kekalahan Zionis ‘Israel’” karena hal itu akan mempertahankan kelompok tersebut sebagai badan pemerintahan dan kekuatan militer di wilayah Palestina yang terkepung dan memungkinkannya mengancam entitas yang mengambil alih kekuasaan.Namun, 82 hari setelah serangan, Tel Aviv gagal mencapai tujuannya untuk menghancurkan Hamas dan menemukan tawanan Zionis “Israel” di Gaza.Pada hari Selasa (26/12), Menteri Urusan Militer Zionis “Israel” Yoav Gallant mengatakan entitas tersebut berada dalam “perang multi-arena,” dan memperingatkan akan adanya pertarungan panjang di masa depan.Komentar Gallant ini menyusul pernyataan Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu pada hari Senin (25/12) bahwa perang Gaza masih jauh dari selesai.Laporan hari Selasa oleh pemantau perang AS menekankan bahwa para pejabat Zionis “Israel” telah menggarisbawahi perlunya perang “berkepanjangan” untuk mencapai tujuan yang mereka nyatakan di Gaza.Halutz juga menyarankan agar PM Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu digulingkan dari kekuasaannya.Ia menambahkan bahwa Hamas terus terlibat dalam pertempuran di kota Beit Hanoun dan Jabalia di Gaza utara.Hamas dan gerakan perlawanan Jihad Islam Palestina “melakukan serangan gabungan yang kompleks menggunakan roket standar dan termobarik terhadap pasukan Zionis ‘Israel’ yang berlindung di sebuah rumah di kota Jabalia,” kata laporan itu.Laporan AS lebih lanjut merujuk pada bentrokan antara pasukan Zionis “Israel” dan pejuang Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan agresi gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon di wilayah pendudukan.[IT/r]