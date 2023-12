Aksi Palestina Menang 'Tidak Bersalah' atas 12 Dakwaan dalam Kasus Elbit Eight

We stand with Elbit 8

IslamTimes - Elbit Eight keluar dari pengadilan dengan putusan 'tidak bersalah', namun ini bukanlah akhir, karena Kejaksaan memiliki waktu hingga 18 Januari 2024, untuk memutuskan apakah akan mengulangi penghitungan tersebut menyusul tekanan politik yang sangat diantisipasi.

Delapan aktivis Aksi Palestina yang mengadopsi tindakan langsung sebagai pendekatan untuk menghentikan perdagangan senjata Zionis Israel dibebaskan dari 12 dakwaan, termasuk tindak pidana pengrusakan, perampokan, dan hasutan pengrusakan pidana, dalam sebuah kasus bersejarah, menurut siaran pers terbaru yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut.Uji coba ini dimulai pada 13 November, dan berfokus pada beberapa kegiatan yang dilakukan antara Juli 2020 dan Januari 2021, enam bulan pertama Aksi Palestina mulai beroperasi.Penting untuk dicatat bahwa salah satu pendiri Aksi Palestina, Richard Barnard, dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pidana, dengan mayoritas 10-2, selama aksi di pabrik Elbit Ferranti yang sekarang ditutup di Oldham. Namun, setidaknya satu anggota juri meminta agar putusan mereka diubah setelahnya.Permintaan ini ditolak, dan perubahan suara dilarang, namun pengacara Palestine Action menemukan bahwa ini bisa menjadi alasan yang baik untuk mengajukan banding atas hukuman terhadap Barnard.Sedangkan untuk 23 dakwaan lainnya, juri berulang kali gagal mencapai keputusan mayoritas. Sebaliknya, Kejaksaan memiliki waktu hingga 18 Januari 2024, untuk memutuskan apakah akan mencoba kembali penghitungan tersebut menyusul adanya tekanan politik yang sangat diantisipasi.Elbit Enam?Dua dari Elbit Eight, Genevieve Scherer dan Jocelyn Cooney, dengan suara bulat dibebaskan dari semua tuduhan. Jika uji coba kembali, Elbit Eight akan menjadi Elbit Six.Salah satu pendiri #Palestine Action US, Calla Walsh, membahas pentingnya kegiatan gerakan ini bersamaan dengan protes damai yang terjadi di Barat, meskipun ada risiko yang mungkin dihadapi para aktivis sebagai dampaknya.#Gaza #GazaGenocide @Pal_ActionUS @CallaWalsh pic .twitter.com/uqHzTaH12x— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 8 November 2023Tuduhan tersebut terkait dengan pendudukan pabrik drone Elbit Systems di Shenstone dan Oldham, tindakan di pabrik persenjataannya di Kent, kantor Elbit di London dan kantor pemilik Elbit, Jones Lang LaSalle.Sebaliknya di Jerman, Aksi Palestina berhasil menekan Fisher German untuk menghentikan pabrik senjata Zionis Israel.Fisher German (FG), manajer properti pabrik drone Shenstone di Elbit Systems, telah memutuskan hubungan dengan produsen senjata pendudukan Zionis Israel menurut Palestine Action, yang mengumumkan telah menerima konfirmasi email dari FG.Hal ini terjadi setelah iO Associates, mantan perekrut Elbit, memutuskan untuk menghentikan produsen senjata terbesar Zionis Israel tersebut menyusul serangkaian kampanye yang dilakukan oleh jaringan aksi langsung.Konglomerat real estat tersebut mengakui bahwa mereka tidak lagi memiliki hubungan apa pun dengan Elbit Systems atau kantor pusat anak perusahaannya di Shenstone, UAV Engines Ltd (UEL). Perlu dicatat bahwa UEL merancang dan memproduksi mesin drone, yang digambarkan sebagai “mesin untuk berbagai ukuran UAV taktis, drone target, dan platform misi tunggal.”Hal ini penting karena pabrik tersebut merupakan anak perusahaan penting Elbit yang memproduksi mesin untuk drone pengintai Hermes 450 yang telah dimodifikasi untuk membawa rudal.[IT/r]