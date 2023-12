Xi Memperingatkan Taiwan

Chinese President Xi Jinping

IslamTimes - Beijing akan menggunakan “segala cara” untuk mencegah pemisahan Taiwan, kata Presiden China Xi Jinping pada hari Selasa (26/12), seraya menambahkan bahwa reunifikasi pulau itu dengan daratan tidak bisa dihindari.

Pemimpin China tersebut bersumpah akan melakukan "reunifikasi menyeluruh" menjelang pemilu di pulau tersebutKomentar Xi adalah bagian dari pidatonya di depan Komite Sentral Partai Komunis China, pada simposium yang memperingati ulang tahun ke-130 Mao Zedong, menurut kantor berita Xinhua."Kami dengan tegas akan mencegah siapa pun membuat Taiwan memisahkan diri dari China dengan cara apa pun," kata Xi seperti dikutip.Xi juga menggambarkan "penyatuan kembali Tiongkok secara menyeluruh" sebagai "tren yang tak terelakkan"; baik demi kepentingan nasional maupun keinginan rakyat. Dia menyerukan upaya untuk "mendorong pembangunan damai" hubungan dengan pulau tersebut dan pembangunan lebih lanjut yang terintegrasi "di segala bidang."Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayah kedaulatan China dan telah memperingatkan bahwa segala upaya untuk menyatakan Taiwan sebagai negara merdeka berarti perang. Xi menegaskan hal tersebut kepada Presiden AS Joe Biden ketika mereka bertemu di California bulan lalu, menurut NBC News.Taiwan dijadwalkan mengadakan pemilihan parlemen dan presiden pada 13 Januari. Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa tampaknya menjadi favorit untuk menang. Dia menggambarkan dirinya sebagai "pekerja untuk kemerdekaan Taiwan," dan menuduh Beijing mengancam pulau itu dengan kekuatan bersenjata.Dalam pidatonya pada hari Selasa, Xi tidak menyinggung pemilu Taiwan atau penggunaan kekerasan terhadap pulau tersebut.Terletak sekitar 180 km dari daratan Tiongkok, pulau ini dulunya dikenal sebagai Formosa. China menyerahkan wilayah tersebut kepada Jepang setelah invasi Jepang pada tahun 1895 dan merebut kembali wilayah tersebut setelah Tokyo menyerah kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Ketika kaum nasionalis China kalah dalam perang saudara melawan Komunis Mao pada tahun 1949, mereka mengungsi ke pulau tersebut dengan bantuan AS dan menyatakan Taipei sebagai ibu kotanya. .Pada tahun 1971, PBB mengakui pemerintah di Beijing sebagai pemerintah sah China, yang menyebabkan banyak negara tidak lagi mengakui Taiwan. Pada tahun 1972, AS menerima pendirian Beijing bahwa "China hanya ada satu dan Taiwan adalah bagian dari China."