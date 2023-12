Warga Iran Mengucapkan Perpisahan kepada Komandan IRG yang Dibunuh oleh “Israel”

Thousands of mourners thronged the iconic Imam Hussein Square in the Iranian capital Tehran to pay their homage to Brigadier General Seyyed Razi Mousavi

IslamTimes - Warga Iran mengadakan upacara pemakaman besar-besaran untuk penasihat militer senior Garda Revolusi Islam (IRG) yang dibunuh oleh rezim apartheid Zionis “Israel” di Suriah.

Ribuan pelayat memadati Lapangan Imam Hussein yang ikonik di ibu kota Iran, Tehran, pada hari Kamis (28/12) untuk memberi penghormatan kepada Brigadir Jenderal Sayyid Razi Mousavi.Komandan tinggi militer dan pejabat pemerintah juga hadir pada upacara tersebut.Sebelumnya, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei memimpin salat jenazah jenderal yang terbunuh tersebut.Imam Khamenei menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Mousavi dan menghargai jihadnya yang tak kenal lelah [usahanya demi Tuhan].Mousavi menjadi martir dalam serangan udara teroris Zionis “Israel” di lingkungan Damaskus pada hari Senin. Dia adalah rekan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang juga dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS di Irak pada Januari 2020.Dalam beberapa hari terakhir, prosesi pemakaman diadakan untuk penasihat IRG yang syahid di tempat suci Sayyidah Zainab [as] dan Sayyidah Ruqayya [AS] di Damaskus dan tempat suci Imam Syiah pertama, Imam Ali [AS], di tempat suci kota Najaf di Irak.Dia akan dimakamkan di makam Imamzadeh Saleh di Tehran utara.[IT/r]