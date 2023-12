Menteri Luar Negeri AS Diharapkan Mengunjungi Entitas “Israel” dan Timur Tengah

US Secretary of State Antony Blinken

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk membahas perkembangan terbaru dalam perang entitas Zionis “Israel” di Gaza, Axios melaporkan pada hari Rabu (27/12), mengutip beberapa pejabat Amerika, Zionis “Israel” dan Arab.

Situs berita tersebut melaporkan bahwa Blinken diperkirakan akan tiba di entitas Zionis “Israel” akhir pekan depan dan kunjungannya juga akan mencakup perjalanan ke Tepi Barat yang diduduki, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Middle East Eye bahwa departemen tersebut “tidak memiliki apa pun untuk dipratinjau atau diumumkan mengenai perjalanan dan jadwal Menteri Blinken”.Rencana perjalanan yang dilaporkan tersebut akan menjadi kunjungan kelima Menteri Luar Negeri AS ke entitas Zionis “Israel” sejak perang dimulai pada 7 Oktober.Axios melaporkan bahwa pada hari Selasa (26/16) Blinken bertemu dengan “Menteri Urusan Strategis” Ron Dermer di Washington.Dermer menguraikan rencana entitas tersebut untuk melancarkan serangan Zionis “Israel” dengan “intensitas lebih rendah” di Jalur Gaza, yang menurut para pejabat Zionis “Israel” akan dimulai pada akhir Januari. AS telah secara terbuka dan pribadi menyerukan entitas Zionis “Israel” untuk mengubah taktiknya.Rencana entitas tersebut untuk tata kelola Gaza pascaperang adalah topik lain yang didiskusikan Dermer dengan pejabat pemerintahan Biden, menurut laporan tersebut.Meskipun AS dan entitas Zionis “Israel” tidak ingin Hamas memerintah Gaza, kedua negara berselisih mengenai kembalinya Otoritas Palestina (PA) ke wilayah tersebut.Pemerintahan Biden telah menyerukan versi reformasi PA, yang memiliki kekuasaan pemerintahan terbatas di Tepi Barat yang diduduki, untuk kembali ke Gaza. Proposal “perdamaian” Mesir menyerukan pembentukan pemerintahan transisi untuk memerintah Gaza, yang terdiri dari Hamas dan Otoritas Palestina.“Ekspektasi bahwa Otoritas Palestina akan mendemiliterisasi Gaza hanyalah sebuah mimpi belaka,” kata Netanyahu, dalam editorial yang diterbitkan pada hari Senin di Wall Street Journal.Netanyahu juga tampaknya mendeklarasikan pendudukan kembali Gaza oleh Zionis “Israel” di masa depan, dengan mengatakan bahwa entitas tersebut akan tetap “menanggung tanggung jawab keamanan utama” di Gaza untuk “masa mendatang”.Namun, meskipun ada ketidaksepakatan mengenai seperti apa kondisi Gaza pascaperang, Washington terus memberikan dukungannya terhadap kampanye militer entitas Zionis “Israel”.Di PBB pekan lalu, AS memanfaatkan hak vetonya dan menyebabkan para diplomat menunda pemungutan suara mengenai resolusi gencatan senjata beberapa kali. Ketika keputusan tersebut akhirnya disetujui, tidak lagi ada seruan untuk gencatan senjata. Amerika tidak memberikan suara mendukung resolusi tersebut dan malah abstain dalam pemungutan suara.Pemerintahan Biden juga bergegas mengirim pengiriman senjata ke entitas Zionis “Israel”, termasuk melewati Kongres awal bulan ini untuk mengirim ribuan peluru tank ke militer Zionis “Israel”.[IT/r]