Suriah ke PBB: Pembunuhan Israel terhadap Penasihat Iran Berisiko Melanda Seluruh Kawasan

Syrian foreign ministry’s building in the capital Damascus

IslamTimes - Suriah mengutuk pembunuhan Zionis Israel terhadap anggota senior Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, yang bertugas sebagai penasihat militer di Damaskus atas undangan resmi pemerintah Arab.

Dalam dua surat serupa yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah pada hari Kamis (28/12) meminta badan dunia tersebut untuk memikul tanggung jawab untuk mengakhiri kebijakan agresif Zionis Israel yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.Kementerian Suriah meminta PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap agresi Zionis Israel terbaru yang menargetkan sekitar kawasan Sayyidah Zeinab (as) di pedesaan Damaskus pada 25 Desember.“Pada pukul 16.20 Senin malam lalu, pasukan pendudukan Zionis Israel melakukan tindakan agresi dari arah Golan Suriah yang diduduki, menargetkan sekitar Kota Damaskus, yang menyebabkan tewasnya penasihat militer di Kedutaan Besar Israel. Republik Islam Iran di Damaskus, Sayyid Razi Mousavi, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik,” kata kementerian tersebut.Mousavi adalah penasihat militer berpengalaman dan salah satu komandan IRGC yang dipercaya menangani urusan Suriah, yang bertugas memberikan "dukungan logistik kepada poros perlawanan di Suriah."Dia adalah rekan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang juga dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS di Irak pada Januari 2020.Hossein Akbari, duta besar Iran untuk Suriah, mengatakan kepada media bahwa tiga rudal menghantam rumahnya di dekat Damaskus hanya beberapa jam setelah dia kembali dari kedutaan Iran.Akbari menekankan bahwa Mousavi memegang paspor diplomatik dan tempat tinggal dan menurut konvensi internasional tahun 1961 dan 1973, pembunuhannya merupakan kejahatan yang mencolok.Iran menjalankan misi penasehatan di Suriah atas permintaan Damaskus untuk membantu negara Arab tersebut menyingkirkan teroris dukungan asing yang telah memerangi pemerintah Suriah sejak tahun 2011.Rezim Israel dan AS telah bekerja sama dengan Daesh (ISIS/ISIL) dan kelompok teroris lainnya di Suriah, sering melakukan serangan terhadap pasukan yang terkait dengan pemerintah Suriah dan sekutunya.Zionis Israel memperluas konflik untuk menutupi kejahatannya di GazaKementerian Suriah memperingatkan bahwa Israel berusaha mati-matian untuk memperluas konflik guna menutupi kejahatannya terhadap warga sipil di Jalur Gaza yang terkepung.“Agresi brutal Zionis Israel terhadap kedaulatan wilayah Suriah adalah bagian dari upaya otoritas pendudukan untuk memperluas dan meningkatkan agresi mereka di wilayah tersebut dan untuk menutupi kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembantaian brutal yang dilakukan setiap hari terhadap warga Palestina yang tidak berdaya. rakyat dan untuk menghindari kegagalan mereka di hadapan kemauan dan tekad rakyat Palestina,” katanya.Kementerian tersebut mengatakan serangan udara Israel di Suriah melanggar kedaulatan dan hukum internasional dan berjanji untuk terus memerangi terorisme yang didukung Zionis Israel.“Republik Arab Suriah berkomitmen terhadap haknya yang tidak dapat dicabut untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayahnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Piagam PBB, dan menekankan bahwa tindakan agresi histeris Israel tidak akan menghalangi negara tersebut untuk terus berperang. terorisme yang didukung oleh Israel dan para sponsornya, dan mereka juga tidak akan membatasi niatnya untuk memulihkan wilayah-wilayah pendudukannya.”Rezim Zionis Israel sering melanggar kedaulatan Suriah dengan menargetkan posisi militer di dalam negara tersebut.Israel kebanyakan bungkam mengenai serangannya terhadap wilayah Suriah, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai reaksi spontan terhadap semakin suksesnya pemerintah Suriah dalam menghadapi terorisme.Rezim Tel Aviv telah menjadi pendukung utama kelompok teroris yang memerangi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad sejak militansi yang didukung asing meletus di Suriah pada awal tahun 2011.[IT/r]Suriah telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada PBB atas serangan Israel, dan mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan Tel Aviv. Namun, seruan tersebut tidak didengarkan.