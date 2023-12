Sekutu AS Ragu untuk Bergabung dengan Koalisi Anti-Laut Merah Sanaa

US and French warships

IslamTimes - Negara-negara anggota utama telah mengumumkan mundur atau mengurangi komitmen terhadap aliansi tersebut, termasuk Perancis.

Dengan membentuk kekuatan marinir baru, Presiden AS Joe Biden berupaya memberikan reaksi internasional yang kuat terhadap serangan Angkatan Bersenjata Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah, namun seminggu kemudian, banyak sekutu menolak untuk berafiliasi dengan angkatan bersenjata Yaman, baik secara resmi maupun tidak.Sekitar seminggu telah berlalu sejak Pentagon mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian, yang akan mencakup kontribusi dari 20 negara. Namun, organisasi ini masih dihantui oleh keengganan anggotanya untuk berpartisipasi dan ketidakpastian mengenai tujuan operasi tersebut.Negara-negara anggota utama telah mengumumkan mundur atau mengurangi komitmen terhadap aliansi tersebut, termasuk Perancis, yang mengatakan pihaknya tidak akan beroperasi berdasarkan perintah Washington dan akan membatasi operasinya untuk melindungi kapal-kapal UE, dan Spanyol, yang menyatakan tidak akan berpartisipasi sepenuhnya.Kementerian militer Italia menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan kapal ke Laut Merah sebagai tanggapan atas permintaan pemilik kapal Italia, bukan sebagai bagian dari operasi AS. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan operasi tersebut.Bagaimanapun juga, Zionis “Israel” telah membunuh lebih dari 21.000 warga Palestina dan beberapa negara tidak terlalu bersikukuh mendukung pendudukan Zionis Israel seperti Amerika.David Hernandez, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Complutense Madrid mengatakan kepada Reuters bahwa para pemimpin Eropa “sangat khawatir” para pemilih mereka akan menentang mereka karena masyarakat Eropa menjadi sangat kritis terhadap tindakan Zionis Israel.Raksasa pelayaran Hapag-Lloyd dan Evergreen Line mengatakan kepada CNN pada hari Rabu (27/12) bahwa kapal mereka akan terus menghindari Laut Merah dan berlayar mengelilingi Afrika, meskipun AS mengumumkan operasinya.Banyak pejabat dan pakar maritim yang meragukan keefektifan kelompok tersebut dalam menghadapi serangan di Yaman, terutama mengingat perang asimetris yang mampu dilakukan Sanaa, yang sebagian besar mencakup biaya finansial yang sangat rendah untuk melakukan serangan – drone bernilai beberapa ribu dolar – dibandingkan dengan biaya yang tinggi. untuk memukul mundur mereka dengan rudal pencegat bernilai jutaan dolar.Meningkatnya risiko negara-negara peserta menjadi sasaran YAF seiring dengan meningkatnya dukungan terhadap Palestina khususnya di Eropa Barat dapat menjelaskan keragu-raguan tersebut.Seorang pejabat senior militer India juga mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah khawatir akan menjadi sasaran jika mereka bersekutu dengan AS.[IT/r]