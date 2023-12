AS: Maine Mendiskualifikasi Trump dari Pemungutan Suara Utama Presiden

Trump supporters in US Capitol

IslamTimes - Negara bagian Maine di AS pada hari Kamis (28/12) mendiskualifikasi Donald Trump dari pemilu negara bagian pada pemilihan pendahuluan presiden AS tahun depan, dan menjadi negara bagian kedua yang melarang mantan presiden tersebut atas perannya dalam serangan terhadap Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Menteri Luar Negeri Maine Shenna Bellows, seorang Demokrat, menyimpulkan bahwa Trump, calon terdepan dalam nominasi presiden dari Partai Republik, menghasut pemberontakan ketika dia menyebarkan klaim palsu tentang penipuan pemilih pada pemilu 2020 dan kemudian mendesak para pendukungnya untuk berbaris di Capitol untuk melakukan demonstrasi guna menghentikan anggota parlemen untuk mengesahkan suara.“Konstitusi AS tidak menoleransi serangan terhadap fondasi pemerintahan kita,” tulis Bellows dalam putusan setebal 34 halaman. Keputusan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi negara bagian, dan Bellows menangguhkan keputusannya sampai pengadilan memutuskan masalah tersebut.Tim kampanye Trump mengatakan akan segera mengajukan keberatan terhadap keputusan yang "mengerikan" tersebut. Pengacara Trump membantah bahwa Trump terlibat dalam pemberontakan dan berpendapat bahwa pernyataannya kepada para pendukungnya pada hari kerusuhan tahun 2021 dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat.Keputusan itu diambil setelah sekelompok mantan anggota parlemen Maine mengatakan Trump harus didiskualifikasi berdasarkan ketentuan Konstitusi AS yang melarang orang memegang jabatan jika mereka terlibat dalam “pemberontakan atau pemberontakan” setelah sebelumnya bersumpah kepada Amerika Serikat.Keputusan tersebut hanya berlaku pada pemilihan pendahuluan di Maine pada bulan Maret, namun hal ini dapat mempengaruhi status Trump pada pemilihan umum bulan November. Keputusan tersebut kemungkinan besar akan menambah tekanan pada Mahkamah Agung AS untuk menyelesaikan pertanyaan mengenai kelayakan Trump secara nasional.Pengadilan tinggi Colorado mendiskualifikasi Trump dari pemilihan pendahuluan negara bagian sebelumnya pada tanggal 19 Desember, menjadikannya kandidat pertama dalam sejarah AS yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden karena terlibat dalam pemberontakan. Upaya serupa untuk mendiskualifikasi Trump di negara bagian lain telah ditolak.[IT/r]