Senator AS Menyerukan Pemboman Iran

Lindsey Graham US Senator

IslamTimes - AS harus mengebom ladang minyak Iran dan markas Korps Garda Revolusi Islam sebagai pembalasan atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal Laut Merah, kata Senator Lindsey Graham pada hari Kamis (28/12).

Lindsey Graham ingin markas besar IRGC "dihapuskan dari peta"Dalam wawancara dengan Fox News, politisi Republik Carolina Selatan ini berpendapat bahwa Tehran berada di balik serangan terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah dan pelecehan terhadap kapal kargo yang terkait dengan Zionis Israel di Laut Merah."Saya sudah mengatakan selama enam bulan ini: Pukul Iran," kata Graham. "Mereka punya ladang minyak terbuka, mereka punya markas Garda Revolusi yang bisa dilihat dari luar angkasa. Hilangkan hal itu dari peta."Menurut Graham, Houthi di Yaman "sepenuhnya didukung" oleh Tehran. "Tanpa Iran, tidak ada Houthi," katanya.Kelompok yang menyamar sebagai pemerintah Yaman ini secara terbuka memihak Palestina dalam konflik Israel-Gaza dan mulai menargetkan kapal dagang milik atau menuju Zionis Israel pada akhir Oktober. Sebagai tanggapan, perusahaan pelayaran besar telah mengubah rute kapal mereka ke seluruh Afrika, sehingga menaikkan harga.Berbagai kelompok yang menamakan diri mereka "Perlawanan Islam" juga telah meluncurkan drone dan roket ke arah pasukan AS di Irak dan Suriah. Washington menolak menarik pasukannya dari wilayah tersebut, meskipun mereka sudah lama tidak diterima di Baghdad dan tidak pernah mendapat restu dari Damaskus.Meskipun AS melancarkan serangan udara terhadap tiga sasaran di Irak pada hari Senin, Graham menuduh Menteri Pertahanan Lloyd Austin menunjukkan "kelemahan" dan "kegagalan pasukan kami di lapangan" dengan tidak membalas dengan lebih kuat."Saya bertanya kepadanya beberapa bulan lalu: Apakah ada garis merah? Maukah Anda memberi tahu musuh-musuh kita secara terbuka bahwa jika Anda membunuh orang Amerika, kami akan mengejar Anda?" kata senator itu kepada Fox News. "Jika Anda benar-benar ingin melindungi tentara Amerika, nyatakan hal ini kepada Ayatollah, Anda menyerang tentara melalui perwakilan, kami akan mengejar Anda."Graham memiliki sejarah panjang dalam mempromosikan penggunaan kekuatan di luar negeri, sering kali bersama dengan mantan Senator Arizona John McCain, yang terkenal menyanyikan "Bomb Iran" selama kampanye presiden tahun 2007. Dia membawa obor setelah McCain meninggal pada tahun 2018. Graham adalah pensiunan kolonel di Angkatan Udara AS tetapi menghabiskan seluruh karir militernya di korps Advokat Jenderal Hakim sebagai pengacara dan kemudian menjadi hakim.