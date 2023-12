Mantan PM Akui: Israel Menyerang Iran Dua Kali

Naftali Bennett addresses lawmakers at the Knesset (parliament) in West Jerusalem, Israel

IslamTimes - Pasukan Zionis Israel melancarkan serangan pesawat nirawak ke pangkalan militer Iran dan membunuh seorang komandan senior Iran, akui mantan Perdana Menteri Naftali Bennett. Bennett meminta AS untuk menerapkan taktik serupa terhadap Tehran.

Naftali Bennett meminta AS untuk membantu negaranya “menghadapi Iran secara langsung”Dalam opini editorial Wall Street Journal yang diterbitkan pada hari Kamis (28/12), Bennett mengatakan bahwa dia memerintahkan serangan pesawat nirawak terhadap “pangkalan UAV di tanah Iran” pada Februari 2022. Serangan itu diluncurkan sebagai tanggapan atas sepasang serangan pesawat nirawak Iran yang gagal terhadap Zionis Israel. klaim Bennett.Zionis Israel jarang bertanggung jawab atas serangan atau tindakan rahasia di wilayah Iran dan, meskipun media Zionis Israel melaporkan bahwa serangan tersebut direncanakan oleh pemerintahan Bennett, Yerusalem Barat tidak pernah membenarkan atau menyangkal tindakan tersebut.Bennett, yang memimpin negara Yahudi itu dari Juni 2021 hingga Juni 2022, juga mengakui bahwa Zionis Israel berada di balik pembunuhan perwira Korps Garda Revolusi Islam Hassan Sayyad Khodaei di Tehran pada bulan berikutnya, dan menggambarkan Khodaei sebagai komandan “unit teror Iran.”Khodaei ditembak lima kali dari jarak dekat di luar rumahnya, dan pembunuhnya melarikan diri dengan sepeda motor. Terkait dengan serangan pesawat nirawak, para pejabat Zionis Israel tidak pernah mengkonfirmasi keterlibatan negara tersebut, meskipun sumber keamanan Zionis Israel mengatakan kepada New York Times bahwa merekalah yang melakukan serangan tersebut.Iran sejak awal menyatakan bahwa “zionis” Israel berada di balik kedua serangan tersebut, dan berjanji akan membalas dendam.“Hanya ada sedikit perang langsung yang terjadi antara Iran dan Zionis Israel,” jelas Bennett. “Sebaliknya, Iran terus-menerus menyerang Zionis Israel melalui proksinya di Lebanon, Suriah, Irak, Gaza, dan Yaman.” Iran secara terbuka mengakui mempersenjatai dan melatih sejumlah besar pasukan anti-Zionis Israel, termasuk milisi Syiah di Iran dan Suriah, dan Hizbullah di Lebanon.Pejuang Hizbullah telah terlibat dalam serangan dan baku tembak dengan pasukan Zionis Israel di sepanjang perbatasan Lebanon sejak perang Israel-Hamas pecah pada tanggal 7 Oktober. Ketika pemerintah Zionis Israel mengancam akan membuka front kedua melawan militan Lebanon, sebuah Juru bicara Hizbullah mengatakan kepada RT awal bulan ini bahwa kelompok tersebut “berperang” dengan Zionis Israel.Op-ed Bennett menyerukan AS untuk bergabung dengan Zionis Israel dalam “menurunkan rezim jahat Iran,” mengutip serangan tahun 2022 sebagai contoh bagaimana hal ini dapat dicapai.Seruannya untuk mengangkat senjata kemungkinan besar akan mendapat dukungan dari kelompok garis keras anti-Iran di Washington. Di antara kelompok ini adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham, yang pada hari Kamis menyerukan pemboman ladang minyak dan markas militer Iran. Namun, Presiden AS Joe Biden sejauh ini membatasi upaya anti-Irannya pada serangan udara terhadap sasaran milisi di Irak dan Suriah.[IT/r]