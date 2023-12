Ansarullah: Angkatan Bersenjata Yaman “Sangat Berkeinginan” Menghadapi AS di Laut Merah

Yemen’s Ansarullah resistance movement

IslamTimes - Seorang pejabat senior gerakan perlawanan Ansarullah di Yaman mengatakan angkatan bersenjata negara itu “sangat berkeinginan” untuk terlibat dalam konfrontasi dengan Amerika Serikat jika terjadi peningkatan ketegangan di Laut Merah yang strategis.

Mohammad al-Bakhiti, anggota politbiro Ansarullah, membuat pernyataan pada hari Jumat (29/12), dengan mengatakan, “Pesan kami kepada musuh adalah bahwa angkatan bersenjata Yaman sangat ingin menghadapi musuh utama, Amerika Serikat.”“Sama seperti Yaman yang memenangkan pertempuran moral melawan koalisi AS, Yaman juga akan memenangkan pertempuran militer apa pun jika diserang.”Pemerintah AS telah mengumumkan rencana pembentukan satuan tugas multinasional dengan dalih melindungi pelayaran di Laut Merah menyusul serangan balasan Yaman terhadap kapal-kapal milik Zionis “Israel” untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.Pejabat Ansarullah tersebut menggarisbawahi bahwa, “Jika kapal perang AS menyerang Yaman, mereka akan menjadi sasaran langsung dan Amerika menyadari keseriusan keputusan ini.”Menyinggung penolakan negara-negara Arab dan Muslim untuk bergabung dengan gugus tugas pimpinan AS di Laut Merah, Bakhiti mengatakan, “Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak berpartisipasi dalam koalisi internasional untuk melindungi kapal-kapal Zionis 'Israel' dan ini adalah sebuah poin positif.”Anggota politbiro Ansarullah menggambarkan pertempuran angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah sebagai pertempuran “defensif” tetapi memperingatkan bahwa hal itu mungkin berubah di masa depan jika perang terus berlanjut.Gerakan perlawanan rakyat mengumumkan pada hari Kamis (28/12) bahwa jalur perairan internasional serta Laut Merah aman bagi semua kapal yang lewat, kecuali kapal Zionis “Israel” atau kapal yang menuju ke wilayah pendudukan.Selama sebulan terakhir, gerakan perlawanan Yaman dan Angkatan Bersenjata Yaman telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap kapal-kapal yang menuju pelabuhan Zionis “Israel” untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza, yang berada di bawah perang genosida Zionis “Israel” yang tak henti-hentinya.Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Yaman Mayor Jenderal Mohammad al-Atifi memperingatkan entitas Zionis "Israel" akan memberikan tanggapan yang sangat keras jika perang genosida di Gaza tidak berhenti.“Kami siap memberikan pukulan paling keras, paling menyakitkan dan paling kuat kepada musuh jika mereka terus melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, atau jika mereka berusaha melanggar dan merugikan keamanan dan kedaulatan Yaman.”Rezim Zionis “Israel” melancarkan perang dahsyatnya di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina di wilayah tersebut melakukan serangan balasan yang mengejutkan, Operasi Badai Al-Aqsa, terhadap entitas pendudukan.Kampanye militer Zionis “Israel” yang tiada henti terhadap Gaza telah menewaskan lebih dari 21.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 55.000 orang juga terluka.Pasukan Yaman telah berjanji untuk terus melakukan serangan sampai rezim tersebut menghentikan perang dan menghentikan pengepungan yang melumpuhkan yang telah mereka lakukan di Gaza.[IT/r]