Ketua WHO Mengungkapkan Keprihatinan atas Ancaman Penyakit Menular di Gaza

IslamTimes - Sekitar 180.000 orang bergulat dengan infeksi saluran pernapasan atas. Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya risiko penyakit menular di Gaza.

“Ketika orang-orang terus mengungsi secara besar-besaran di wilayah selatan Gaza, dengan beberapa keluarga terpaksa pindah berkali-kali dan banyak yang berlindung di fasilitas kesehatan yang penuh sesak, saya dan rekan-rekan WHO saya tetap sangat khawatir dengan meningkatnya ancaman penyakit menular,” kata Tedros pada X.Ketika orang-orang terus mengungsi secara besar-besaran di selatan #Gaza, dengan beberapa keluarga terpaksa pindah berkali-kali dan banyak yang berlindung di fasilitas kesehatan yang penuh sesak, saya dan rekan-rekan @WHO tetap sangat khawatir dengan meningkatnya ancaman penyakit menular.… pic. twitter.com/yszTuAN8Eu– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 29 Desember 2023Tedros menyebutkan, sejak pertengahan Oktober hingga pertengahan Desember, penghuni tempat penampungan masih rentan terhadap penyakit. Sekitar 180.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan atas, dan terdapat 136.400 kasus diare yang dilaporkan, dan separuhnya menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun.Selain itu, terdapat 55.400 kasus kutu dan kudis, 5.330 kasus cacar air, dan 42.700 kasus ruam kulit, termasuk 4.722 kasus impetigo.#Gaza sedang bergulat dengan keadaan darurat kesehatan yang diperburuk oleh cuaca dingin, tempat penampungan yang penuh sesak, kelangkaan makanan, dan air yang terkontaminasi yang mengakibatkan lonjakan penyakit menular. Situasi yang mengerikan ini telah membuat rumah sakit kewalahan, membuat pilihan pengobatan bagi orang sakit menjadi terbatas.… pic.twitter.com/JY8O5Unwuo— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 14 Desember 2023“WHO dan mitranya bekerja tanpa kenal lelah untuk mendukung otoritas kesehatan dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit dengan menyediakan obat-obatan, alat tes untuk mendukung deteksi dini dan respons terhadap penyakit menular seperti hepatitis, dan berupaya meningkatkan akses terhadap air bersih, makanan, kebersihan dan layanan sanitasi,” kata Tedros.Guillemette Thomas, yang menjabat sebagai Koordinator Medis untuk Palestina bersama Doctors Without Borders (MSF), yang mengawasi Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, mengatakan kepada The Journal dari markasnya di al-Quds bahwa situasi saat ini tidak ada bandingannya menurut pengalamannya.“Ini pertama kalinya saya dihadapkan pada situasi yang mengerikan, dengan kekerasan yang begitu hebat, dan dalam jangka waktu yang lama,” katanya.Thomas membahas tantangan yang dihadapi oleh pengungsi Palestina di Jalur Gaza. Dia juga menyoroti serangan yang sedang berlangsung oleh pasukan pendudukan Israel terhadap rumah sakit, ambulans, dan petugas kesehatan sejak dimulainya perang di Gaza, yang mengakibatkan lebih dari 21.000 martir Palestina dan jutaan orang mengungsi.Pengepungan total diberlakukan di Gaza setelah peluncuran Operasi Banjir Al-Aqsa, dengan Zionis "Israel" memutus semua akses terhadap makanan, air, bahan bakar, dan listrik di wilayah yang sudah diblokade dan miskin tersebut.Dalam laporan MSF baru-baru ini mengenai situasi di Gaza, disebutkan bahwa pengungsi Palestina mengalami kondisi yang sangat sulit, menghadapi “sedikitnya makanan dan air yang berbahaya.” Laporan tersebut menyoroti contoh-contoh di mana masyarakat terpaksa meminum air asin, dan beberapa tempat penampungan hanya dilengkapi dengan satu toilet untuk setiap 600 orang.Thomas menggambarkan kondisi ini sebagai "mengerikan", yang menyebabkan lonjakan penyakit, infeksi, dan dehidrasi. Ia menjelaskan, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti kamar mandi dan toilet berkontribusi terhadap meningkatnya berbagai penyakit, terutama diare, dan dehidrasi akibat tidak adanya air bersih.'Luka yang terinfeksi'“Banyak orang yang mengalami luka mengalami infeksi karena mereka tidak memiliki cara untuk menjaga kondisi kebersihan yang baik, tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, dan bahkan luka yang paling mendasar pun ikut terinfeksi,” jelas Thomas.Dia menambahkan, “Masalah lain yang berkaitan dengan kondisi kehidupan adalah peningkatan infeksi saluran pernafasan, karena mereka tinggal di luar ruangan di tempat yang padat, yang merupakan faktor yang berkontribusi terhadap infeksi ini, bersamaan dengan infeksi kulit.”"Mereka tidak hidup; mereka bertahan hidup. Mereka mengalami kondisi yang sama yang dihadapi oleh banyak pengungsi di seluruh dunia. Apa yang memperburuk kekejaman situasi ini adalah bahwa mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari pemboman, penembakan, dan kekerasan, yang merupakan hal yang sangat buruk bagi mereka. unik dalam konflik ini. Masyarakat berada dalam situasi yang sangat rentan dan menantang karena kondisi kehidupan, ditambah dengan kekerasan dan ancaman yang terus menerus terhadap kehidupan mereka,” tegas Thomas.[IT/r]