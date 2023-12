Media: Inggris Mencatat Lonjakan Besar dalam Insiden Anti-Semit 

Jewish woman holds a placard saying Not in our names, Jew for a free Palestine at a pro-Palestinian demonstration

IslamTimes - Polisi Inggris telah mencatat peningkatan laporan kejahatan rasial anti-Semit dan Islamofobia di beberapa wilayah Inggris sejak serangan Hamas pada 7 Oktober dan pembalasan Zionis Israel setelahnya, menurut The Independent.

Lonjakan laporan kejahatan rasial menyusul pecahnya perang Zionis Israel-HamasPermintaan Kebebasan Informasi oleh surat kabar Inggris mengungkapkan bahwa Polisi Transportasi Inggris mencatat 87 pelanggaran anti-Semit dalam empat minggu setelah serangan lintas batas Hamas, menurut publikasi tersebut pada hari Jumat (29/12). Delapan kejahatan kebencian tercatat pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan terjadi peningkatan sebesar 987%.Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat 22 kejahatan rasial Islamofobia yang tercatat pada periode yang sama, naik dari hanya dua kejahatan pada bulan yang sama pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 1000%.Kementerian Dalam Negeri mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa “kami mengharapkan polisi untuk menyelidiki sepenuhnya semua kejahatan rasial dan bekerja sama dengan CPS (Crown Prosecution Service) untuk memastikan para pengecut yang melakukan kejahatan keji ini merasakan kekuatan hukum sepenuhnya.”Pada bulan Oktober, sebuah kelompok yang mewakili Yahudi Inggris mengatakan bahwa gelombang awal anti-Semitisme di beberapa wilayah Inggris “sangat tinggi” bahkan jika dibandingkan dengan “konflik sebelumnya yang melibatkan Zionis Israel.”Para pegiat yang menentang pelecehan terhadap Muslim di Inggris mengatakan bahwa data tersebut “sangat mengkhawatirkan,” menurut The Independent pada hari Jumat. “Kita tidak boleh membiarkan kebencian dan intoleransi mengakar di masyarakat kita,” kata Iman Atta dari kelompok Tell Mama.“Tolong saling menjaga, baik Muslim atau Yahudi. Kita harus bersatu melawan intoleransi, kebencian, dan rasisme,” tambah Atta.Sementara itu, Kepolisian Greater Manchester mencatat peningkatan sebesar 400% dalam insiden anti-Semit dari tahun sebelumnya pada bulan setelah tanggal 7 Oktober, sementara peningkatan serupa juga tercatat di Merseyside dan West Yorkshire. Namun kejahatan Islamofobia menurun, kata surat kabar itu.Pihak berwenang di Lembah Thames mencatat peningkatan paling drastis, menurut data yang dilihat oleh The Independent, dengan peningkatan insiden anti-Semit sebesar 2000%. Islamofobia meningkat sebesar 42% di wilayah yang sama.Juru bicara Dewan Deputi Yahudi Inggris mengatakan kepada The Independent bahwa meningkatnya insiden anti-Semit di Inggris telah “menyebabkan kecemasan yang sangat besar bagi orang-orang Yahudi, terutama anak-anak dan pelajar Yahudi atau siapa pun yang dengan mudah diidentifikasi sebagai Yahudi dari pakaian mereka.”Juru bicara itu menambahkan, “Kami menyerukan polisi untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang diketahui melakukan kejahatan rasial.”Para pejabat Zionis Israel mengatakan bahwa 1.139 orang, sebagian besar warga sipil, tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober, sementara kelompok militan Palestina diyakini menyandera sedikitnya 236 orang.Jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 20.000 orang, kata pejabat kesehatan di wilayah kantong yang terkepung itu.[IT/r]