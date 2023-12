Pentagon: Rudal Houthi Menghantam Kapal Kontainer di Laut Merah 

A cargo ship crosses the Suez Canal in Ismailia, Egypt

IslamTimes - Sebuah kapal komersial terkena serangan rudal Houthi yang ditembakkan dari Yaman saat melewati Laut Merah Selatan pada hari Sabtu (30/12), kata Komando Pusat AS (CENTCOM). Ia menambahkan bahwa dua rudal lagi ditembak jatuh oleh kapal perusak Amerika yang berpatroli di daerah tersebut.

Serangan itu menargetkan kapal berbendera Singapura yang dimiliki dan dioperasikan oleh Denmark, klaim Komando Pusat ASKapal kontainer berbendera Singapura, Maersk Hangzhou, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Denmark, memberi isyarat pada pukul 20:30 waktu setempat bahwa kapal tersebut telah diserang dan meminta bantuan, kata CENTCOM di X (sebelumnya Twitter). Menurut pernyataan itu, kapal tersebut tetap layak berlayar dan tidak ada korban luka yang dilaporkan di antara awaknya.Kapal perang USS Graverly dan USS Laboon menanggapi permintaan bantuan tersebut, dengan kapal perang USS Graverly menembak jatuh dua rudal balistik “yang ditembakkan dari daerah yang dikuasai Houthi di Yaman ke arah kapal-kapal tersebut,” kata pernyataan itu.Raksasa pelayaran Denmark AP Moller-Maersk mengumumkan pada pertengahan Desember bahwa mereka menangguhkan semua pengiriman kargo melalui Laut Merah karena serangan yang menargetkan kapal komersial di wilayah tersebut. Namun, pekan lalu perusahaan tersebut mengatakan pihaknya berencana untuk melanjutkan pengiriman, menghubungkan langkah tersebut dengan Operation Prosperity Guardian (OPG) yang dipimpin AS, yang dibentuk untuk memastikan perjalanan yang aman.Operasi angkatan laut internasional untuk mengamankan perdagangan di wilayah tersebut diumumkan oleh Washington pekan lalu, ketika serangan Houthi telah memaksa perusahaan pelayaran besar untuk mencari rute alternatif, sehingga mengganggu rantai pasokan global. Laut Merah adalah pintu masuk kapal-kapal yang menggunakan Terusan Suez, yang menangani sekitar 12% perdagangan global.Serangan pada hari Sabtu terjadi sehari setelah Denmark mengumumkan akan berkontribusi pada OPG pimpinan AS, dengan mengirimkan fregat bulan depan.Kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, mengatakan mereka akan menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Zionis Israel sebagai tanggapan atas pemboman dan invasi darat Israel ke Gaza. Dua puluh tiga kapal telah diserang atau disita di Laut Merah sejak 19 November, menurut CENTCOM.Biro politik gerakan Ansar Allah Houthi pekan lalu mengecam koalisi maritim pimpinan AS, dengan mengatakan bahwa koalisi tersebut merupakan “bagian integral dari agresi terhadap rakyat Palestina, Gaza, dan negara Arab dan Islam.” Mereka juga menuduh Zionis Israel berupaya “memiliterisasi Laut Merah demi kepentingan entitas Zionis Israel,” menurut kantor berita Yaman, Saba.[IT/r]