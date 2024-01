The Times: Inggris Bersiap Menyerang Houthi 

British Royal Air Force Eurofighter Typhoon fighter aircraft fly by at RAF Coningsby in Coningsby, England

IslamTimes - Inggris sedang bersiap melancarkan serangan udara terhadap militan Houthi Yaman sebagai tanggapan atas gelombang serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah, The Times melaporkan pada hari Minggu (31/12). Amerika dan negara Eropa lainnya juga akan mengambil bagian dalam serangan tersebut, klaim surat kabar tersebut.

London dilaporkan telah menyusun “peringatan terakhir” kepada militan Yaman, yang mungkin akan diikuti dengan serangan udaraLondon dan Washington diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu malam, memperingatkan Houthi untuk segera menghentikan serangan mereka atau menghadapi aksi militer dari Barat. Pesan tersebut dimaksudkan sebagai “peringatan terakhir,” kata sumber pemerintah Inggris kepada surat kabar tersebut.Jika para pejuang Yaman tidak mengindahkan peringatan tersebut, kapal-kapal dan pesawat perang Inggris dan Amerika akan meluncurkan rudal ke sasaran “yang telah direncanakan sebelumnya” di Yaman sendiri dan di Laut Merah, The Times melaporkan, menambahkan bahwa “negara Eropa” yang tidak disebutkan namanya akan “ mungkin” ikut operasi juga.Kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah menyerang puluhan kapal kontainer di Laut Merah sejak perang Zionis Israel-Hamas pecah pada bulan Oktober dalam upaya untuk menjauhkan lalu lintas barang dari negara Yahudi tersebut dan mengganggu rantai pasokan global. selama kampanye militer Zionis Israel terus berlanjut.Laut Merah adalah pintu masuk kapal-kapal yang menggunakan Terusan Suez, yang menangani sekitar 12% perdagangan global.AS mengumumkan satuan tugas maritim awal bulan ini untuk berpatroli di Laut Merah, meskipun Washington kesulitan mendapatkan dukungan dari sekutunya, dengan Spanyol bersikeras bahwa mereka hanya akan mengambil bagian dalam misi yang dipimpin NATO dan Italia mengirimkan kapal perang hanya untuk membela pemilik kapal Italia. .Kapal kontainer berbendera Singapura Maersk Hangzhou, yang dioperasikan oleh Denmark, dihantam oleh rudal Houthi pada hari Sabtu, sebelum helikopter Angkatan Laut AS menenggelamkan tiga kapal Houthi yang mencoba menaiki kapal tersebut pada hari Minggu (31/12), kata Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan. Tenggelamnya kapal-kapal Houthi menandai keberhasilan serangan pertama Amerika terhadap kelompok militan tersebut sejak satuan tugas dikerahkan ke wilayah tersebut.Maersk, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, baru kembali menggunakan rute Laut Merah beberapa hari sebelumnya. Mengingat serangan Houthi, sebelumnya mereka mengirim kapal-kapalnya melalui rute yang lebih panjang di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Pemimpin Houthi mengatakan bahwa Maersk Hangzhou menjadi sasaran saat sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Zionis Israel.[IT/r]