Trump Peringatkan Akan Terjadinya ‘Depresi Hebat’ yang Baru

America’s economy will be wiped out

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bahwa perekonomian nasional akan benar-benar runtuh jika ia tidak kembali ke Gedung Putih tahun depan. Dia menggambarkan skenario suram tersebut dalam sebuah postingan di platform Truth Social miliknya pada hari Jumat (29/12).

Perekonomian Amerika akan terpuruk jika Joe Biden tetap berkuasa, klaim mantan presiden tersebut“Pasar saham sedang tinggi karena orang-orang… mengharapkan saya memenangkan pemilihan presiden tahun 2024,” tulis Trump dalam huruf kapital semua. “Jika saya tidak menang, prediksi saya adalah kita akan mengalami ‘kehancuran’ pasar saham yang lebih buruk dibandingkan tahun 1929 – Depresi Hebat!!!”“Satu-satunya hal yang menjaga perekonomian ‘hidup’ adalah hasil dari apa yang kita capai selama pemerintahan Trump,” katanya. Dia menambahkan bahwa, di bawah pengawasan Presiden Joe Biden, inflasi yang tinggi telah “benar-benar menghancurkan daya beli konsumen.”Trump berpendapat bahwa statistik inflasi resmi pemerintahan Biden, yang menunjukkan harga-harga telah meningkat sekitar 17% sejak pelantikannya pada tahun 2021, meremehkan angka sebenarnya hingga hampir setengahnya, merujuk pada metode lama dalam mengukur fenomena yang menempatkannya di atas 30%. Inflasi melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun di bawah kepemimpinan Biden, meskipun kemudian menurun.Keruntuhan pasar saham pada tahun 1929 mengawali spiral kematian ekonomi yang menyebabkan Dow Jones Industrial Average kehilangan 89% nilainya selama tiga tahun, kemerosotan yang tidak dapat pulih sepenuhnya hingga dua dekade kemudian setelah Perang Dunia II membantu mendorong pemulihan pasar saham. perekonomian Amerika. Keruntuhan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk maraknya spekulasi dan kenaikan suku bunga Federal Reserve.Tingkat dukungan terhadap Biden di kalangan calon pemilih telah merosot tajam selama sebulan terakhir. Jajak pendapat Universitas Monmouth baru-baru ini menemukan hanya 34% pemilih yang menilai kinerjanya positif.Meskipun ada desakan dari Gedung Putih bahwa keuangan negara kuat dan sehat, utang kartu kredit di kalangan konsumen AS mencapai titik tertinggi dalam sejarah bulan lalu, menurut Federal Reserve Bank of New York, dan analis JP Morgan mengungkapkan awal bulan ini bahwa ada tambahan utang kartu kredit. tabungan yang dikumpulkan warga Amerika selama pandemi Covid-19 telah habis untuk semua orang kecuali 1% populasi.Sebuah survei yang dilakukan pada bulan Mei menemukan hampir empat dari sepuluh orang Amerika kekurangan uang untuk menutupi biaya darurat sebesar $400. Pada saat yang sama, S&P 500 mendekati titik tertinggi sepanjang masa, dan Dow Jones baru-baru ini memecahkan rekornya sendiri.[IT/r]