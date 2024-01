Menlu Iran Memuji Sikap Tegas Pro-Palestina Gerakan Ansarullah Yaman

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian and spokesman for Yemen’s Ansarullah Mohammed Abdul-Salam meet in Tehran

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian memuji sikap tegas Ansarullah Yaman dalam mendukung rakyat Palestina yang tertindas dalam menghadapi kejahatan dan agresi rezim Zionis Israel.

Amir-Abdollahian menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan hari Senin (1/1) dengan juru bicara Ansarullah Yaman, Mohammed Abdul-Salam, yang berada di Tehran untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran.Zionis Israel mengobarkan perang genosida di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melakukan Operasi Badai Al-Aqsa lintas batas terhadap entitas perampas tersebut sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Namun, 87 hari setelah invasi, rezim Tel Aviv gagal mencapai tujuannya untuk “menghancurkan Hamas” dan menemukan tawanan Israel meskipun telah membunuh 21.978 warga Palestina, sebagian besar anak-anak dan wanita. Perang tersebut juga telah melukai 57.697 orang.Dalam sambutannya, Amir-Abdollahian juga menyuarakan dukungan Iran terhadap peningkatan perdamaian di Yaman dan kemajuan negosiasi dengan Arab Saudi.Diplomat terkemuka Iran menjanjikan dukungan Tehran terhadap keinginan dan permintaan rakyat Yaman.Pejabat senior Ansarullah, memuji dukungan politik Iran yang tak tergoyahkan terhadap front perlawanan dan memberi penjelasan kepada menteri luar negeri Iran mengenai perkembangan terkini mengenai upaya perdamaian di Yaman.Pada bulan September, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik “hasil positif” dari pembicaraan dengan delegasi gerakan perlawanan Ansarullah Yaman yang bertujuan untuk mengakhiri perang delapan tahun kerajaan tersebut terhadap tetangganya di selatan.Dalam sebuah pernyataan, kementerian mendukung solusi politik terhadap konflik Yaman, setelah tim Yaman, bersama dengan mediator Oman, kembali ke Sana’a setelah lima hari melakukan pembicaraan dengan pejabat Saudi di Riyadh.Dalam pertemuan terpisah dengan Abdul-Salam pada hari Senin (1/1), Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menggambarkan AS sebagai penyebab utama perang Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza.Qalibaf menambahkan, jika bukan karena kehadiran AS dan dukungan militernya, maka rezim Zionis Israel tidak akan mungkin mampu menahan pukulan pertama yang dilancarkan kepada rezim tersebut sebagai akibat dari Operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober.Dia menegaskan kembali dukungan Iran terhadap kelompok perlawanan dan menambahkan bahwa AS adalah akar penyebab masalah di dunia Muslim.Abdul-Salam, pada bagiannya, menyuarakan dukungan kuat rakyat Yaman terhadap Palestina dalam perjuangan mereka melawan rezim Zionis Israel.Dia memuji dukungan Iran terhadap rakyat Yaman dan menambahkan bahwa seluruh kemampuan Yaman, termasuk senjatanya, bertujuan untuk melayani kepentingan umat Islam.Yaman saat ini mampu mengambil posisi operasional di samping front perlawanan, kata Abdul-Salam, seraya menambahkan bahwa negaranya mengikuti kebijakan yang menentang penindasan Zionis Israel dan Amerika Serikat di wilayah tersebut.Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada hari Minggu (31/12) memuji tindakan berani pemerintah dan negara Yaman untuk mendukung rakyat Palestina dalam menghadapi serangan biadab Zionis Israel.Dalam pertemuan dengan pejabat senior Ansarullah, kedua pihak membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dan perkembangan utama di kawasan.[IT/r]