USS Gerald R. Ford Akan Kembali dari Mediterania

USS Gerald R. Ford

IslamTimes - Ketika Zionis “Israel” melanjutkan agresi biadabnya di Gaza yang didukung oleh AS, (AS) akan membawa kelompok penyerang kapal induk terbesarnya [CSG] kembali ke pangkalannya di negara bagian Virginia, menurut ABC News.

Kemudian dilaporkan oleh “Ynet”, pada Senin (1/1) pagi, bahwa AS telah memberi tahu Zionis “Israel” sebelumnya. Selain itu, telah dijelaskan bahwa terdapat kekuatan pencegahan yang cukup di wilayah tersebut dan kapal tambahan dapat dikirim jika diperlukan.Menurut laporan itu, dua pejabat AS mengatakan kepada ABC News bahwa USS Gerald R. Ford CSG akan kembali dalam “hari-hari mendatang” ke markasnya di Norfolk, Virginia. Ini akan sejalan dengan jadwal penempatan aslinya.Pejabat senior AS menekankan bahwa jadwal penempatan awal CSG akan dipertahankan, dan menambahkan bahwa militer Amerika masih akan memiliki banyak “kemampuan dan fleksibilitas” dengan kapal perang tambahan di wilayah tersebut.“Sebagai bagian dari upaya kami untuk mencegah tindakan permusuhan terhadap Zionis ‘Israel’ atau upaya apa pun untuk memperluas perang ini setelah serangan Hamas terhadap Zionis ‘Israel’,” Menteri Perang AS Lloyd Austin menyatakan pada saat itu.[IT/r]