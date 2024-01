Perlawanan Irak Menargetkan Pangkalan AS di Suriah

American military base in al-Shaddadi town, located about 50 kilometers south of Hasakah

IslamTimes - Pasukan perlawanan Irak menargetkan pangkalan militer yang diduduki AS di provinsi Hasakah di timur laut Suriah sebagai pembalasan atas dukungan AS terhadap agresi berdarah Zionis “Israel” terhadap Jalur Gaza.

Sabereen News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Hash Shabi [Unit Mobilisasi Populer anti-teror Irak PMU], melaporkan bahwa pangkalan militer Amerika di kota al-Shaddadi, yang terletak sekitar 50 kilometer selatan Hasakah, diserang pada hari Senin (1/1).Perkembangan ini terjadi beberapa jam setelah Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan di pelabuhan “Eilat”.Dalam pernyataan yang dirilis melalui saluran Telegramnya, kelompok tersebut mencatat bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas dukungan AS terhadap perang berdarah Zionis “Israel” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.Dua pangkalan AS milik pasukan pendudukan Amerika di Suriah dilaporkan diserang di provinsi Hasakah, timur laut negara itu.Pada Minggu (31/12) malam, pejuang perlawanan Irak melancarkan operasi terhadap pangkalan militer AS di dekat Bandara Internasional Erbil di wilayah Kurdistan Irak.[IT/r]