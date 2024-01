Perlawanan Irak Menyerang Sasaran 'Eilat' Israel 

Islamic Resistance in Iraq launched an attack on Israeli military targets in 'Eilat' (occupied Umm al-Rashash)

IslamTimes - Perlawanan Islam di Irak mengatakan bahwa kelompok tersebut melancarkan serangan tersebut sebagai respons terhadap perang Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap masyarakat di Gaza.

Perlawanan Islam di Irak menyatakan pada hari Minggu (31/12) bahwa mereka telah melancarkan serangan terhadap sasaran militer Zionis Israel di 'Eilat' (wilayah Umm al-Rashash yang diduduki) dan Golan yang diduduki Suriah dengan menggunakan senjata yang sesuai, sebagai respons terhadap perang entitas Zionis Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. orang-orang di Gaza, termasuk wanita, anak-anak dan orang tua.Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut menegaskan kembali bahwa operasi ini sejalan dengan strategi berkelanjutannya untuk melawan kehadiran pasukan pendudukan AS di Irak dan wilayah yang lebih luas, dan berjanji untuk terus melakukan serangan “terhadap benteng musuh.”Hal ini terjadi ketika Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan hari ini bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Zionis Israel di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 21.822 orang syahid, dengan 56.451 orang terluka. Lebih dari 70% korban adalah perempuan dan anak-anak.Selain itu, mengutip Juliette Touma dari Badan Bantuan PBB UNRWA, BBC melaporkan pada hari Sabtu (30/12) bahwa lebih dari 1,4 juta orang yang terpaksa mengungsi akibat agresi Israel saat ini tinggal di fasilitas UNRWA, terutama di sekolah-sekolah yang telah direnovasi.“Tidak ada tempat yang aman di Gaza, tidak di utara, tidak di tengah, dan tidak di selatan,” kata Touma.Perlawanan Irak secara konsisten menekankan komitmennya untuk menargetkan pendudukan AS karena dukungan Washington terhadap pendudukan Zionis Israel dan peran penting mereka dalam agresi yang sedang berlangsung terhadap Gaza.Sejak dimulainya operasi pada bulan Oktober, pangkalan militer AS di Suriah dan Irak telah menjadi sasaran lebih dari 110 serangan.Dalam seminggu terakhir, Perlawanan Islam melaporkan melakukan beberapa operasi terpisah terhadap basis pendudukan AS, termasuk al-Shaddadi, dan Kharab Al-Jir.Selain itu, sumber Al Mayadeen mengungkapkan pada hari Sabtu bahwa, di Suriah, pangkalan pendudukan AS di minyak Conoco, ladang minyak Al-Omar, dan Rmelan menjadi sasaran roket drone.Selain itu, kelompok ini telah mengaku bertanggung jawab atas berbagai operasi terhadap situs dan pangkalan Zionis Israel, khususnya di “Eilat,” dan terutama terhadap ladang gas Karish yang dioperasikan Israel yang terletak di lepas pantai utara Palestina yang diduduki, dekat perbatasan maritim Lebanon.Perlawanan Islam di Irak telah berulang kali memperingatkan Washington bahwa pangkalannya di Suriah dan Irak adalah target yang sah selama konflik di Gaza masih berlanjut.[IT/r]