Angkatan Bersenjata Yaman: AS Bertanggung Jawab Atas Konsekuensi Serangan terhadap Kapal Yaman di Laut Merah

Military parade by Yemen's Armed Forces in the country's capital city of Sana'a.

IslamTimes - Angkatan Bersenjata Yaman telah mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa Washington bertanggung jawab penuh atas konsekuensi serangan mematikan yang dilakukan Angkatan Laut AS terhadap kapal-kapal Yaman di Laut Merah.

Peringatan itu muncul melalui pernyataan pada hari Minggu (31/12) setelah pada hari yang sama helikopter Angkatan Laut AS menyerang empat kapal milik Angkatan Laut Yaman, menenggelamkan tiga di antaranya dan menewaskan sedikitnya 10 prajurit Yaman.Pernyataan yang dibacakan juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan serangan itu terjadi ketika kapal-kapal Yaman "sedang menjalankan tugas resmi rutin mereka dalam memperkuat keamanan dan stabilitas, serta melindungi navigasi maritim" di Laut Merah.1-Pada tahap penting dalam sejarah rakyat Yaman, negara-negara Arab dan Islam, Angkatan Bersenjata Yaman mengkonfirmasi hal-hal berikut:Pertama: Angkatan Bersenjata Yaman memperingatkan musuh Amerika mengenai dampak eskalasi terhadap negara dan rakyat kita.— Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) 29 Desember 2023Dia menambahkan bahwa serangan itu juga terjadi ketika pasukan Yaman "memenuhi tugas kemanusiaan dan etika mereka... dengan melarang kapal-kapal Israel atau mereka yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki melewati Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap Palestina. rakyat."“Musuh Amerika memikul tanggung jawab atas konsekuensi dan akibat dari kejahatan ini, dan bahwa gerakan militernya di Laut Merah untuk melindungi kapal-kapal Israel tidak akan menghalangi Yaman untuk memenuhi kewajiban agama, etika, dan kemanusiaannya dalam mendukung dan membantu kaum tertindas. orang-orang] di Palestina dan Gaza," kata pernyataan itu.Di bagian lain dalam pernyataannya, Angkatan Bersenjata Yaman sekali lagi menyarankan semua negara “untuk tidak terlibat dalam rencana Amerika yang bertujuan memicu konflik di Laut Merah,” dan menegaskan bahwa mereka “tidak akan ragu untuk menghadapi agresi apa pun terhadap negara dan rakyat kami. "Angkatan Bersenjata Yaman telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap kapal-kapal yang menuju pelabuhan Israel untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza, yang kini berada di bawah perang genosida yang tak henti-hentinya oleh rezim Zionis Israel selama lebih dari dua bulan.Hampir 22.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam perang yang dilancarkan rezim pada 7 Oktober setelah operasi gerakan perlawanan Gaza, yang dijuluki Operasi Badai al-Aqsa.Pasukan Yaman telah berjanji untuk terus melakukan serangan mereka sampai rezim menghentikan perang dan mencabut pengepungan yang diberlakukan di Gaza.Sebagai reaksinya, Amerika Serikat mengumumkan pembentukan koalisi angkatan laut sekutu Washington yang dipimpin Amerika yang bertujuan untuk mencegah serangan di Yaman.Washington telah mengakui kegagalan gugus tugas multinasional tersebut.Laksamana Madya Brad Cooper, panglima tertinggi angkatan laut AS di Asia Barat, mengatakan dalam wawancara hari Sabtu (30/12) dengan Associated Press bahwa Angkatan Bersenjata Yaman tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri serangan “sembrono” mereka terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah bahkan ketika semakin banyak negara yang melakukan serangan “sembrono” terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. bergabunglah dengan misi maritim internasional untuk melindungi kapal-kapal di jalur air penting tersebut.[IT/r]