‘Dengan Gaza Selamanya’: Pengunjuk Rasa di Istanbul Demo di Konsulat AS, Menyebut Amerika sebagai ‘Setan Sejati’

Turkish protesters rally in front of the US Consulate General in Istanbul to slam US support for the Israeli war on Gaza

IslamTimes - Pengunjuk rasa pro-Palestina di Turki menggelar aksi protes di depan Konsulat Jenderal AS di Istanbul untuk menyatakan solidaritas mereka terhadap warga Gaza yang terjebak di bawah tembakan Zionis Israel.

Para demonstran berbaris menuju Konsulat AS pada hari Minggu setelah LSM-LSM Islam menyerukan demonstrasi pada Malam Tahun Baru untuk memprotes bantuan kepada Zionis Israel, yang telah menggempur Gaza sejak 7 Oktober.Para pengunjuk rasa mengangkat spanduk bertuliskan (dalam bahasa Turki) “Kami mengutuk mitra kejahatan Israel, AS.” Plakat lainnya bertuliskan, “Pelindung geng Zionis AS, keluar dari Timur Tengah.”Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan “Amerika Pembunuh, keluar dari Timur Tengah”, “Inilah sarang para pembunuh” dan “Perdagangan dengan pembunuh bayi bukanlah perdagangan, melainkan pembunuhan”.Seorang pengunjuk rasa meneriakkan, “Hei Gaza, kami bersamamu sampai mati.”Seorang pengunjuk rasa menyalahkan kekerasan yang sedang berlangsung pada kebijakan luar negeri AS dan dukungan Washington yang terus menerus terhadap rezim Tel Aviv.“Setelah imperialisme global menyerbu seluruh dunia, Gaza adalah titik terakhir yang tetap merdeka. Bayi-bayi yang tetap mandiri adalah bayi-bayi yang memberontak melawan imperialisme dan fasisme, dan pemain utamanya adalah Amerika. Itu sebabnya kami berjalan ke konsulat Amerika. Iblis sebenarnya adalah Amerika. Rekan mereka adalah Zionisme dan Yudaisme. Kekuatan mereka (Zionis Israel) adalah Amerika,” kata Dr. Mehmet Arslan, seorang pengunjuk rasa.Ketua Asosiasi Pemuda Anadolu (AGD) Provinsi Istanbul, Mehmet Yaroglu, merilis pernyataan pers, mengatakan AS adalah pelindung dan kaki tangan rezim pendudukan Israel.“Dengan ini kami menyatakan bahwa kami berada di pihak yang sama dengan mereka, bahwa kami adalah anggota dari badan yang sama. Hati, tubuh, dan jiwa kami ada bersama mereka.”Serangan militer brutal Zionis Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 21.800 orang dan melukai lebih dari 56.000 lainnya.[IT/r]