Tehran: Pembunuhan Komandan IRGC Tidak Akan Membantu Israel Bertahan

Iran's Foreign Ministry

IslamTimes - Pembunuhan terhadap penasihat militer senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Suriah oleh Zionis Israel sama sekali tidak akan membantu rezim “jahat dan palsu” tersebut untuk terus bertahan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers mingguannya pada hari Senin (1/1), Nasser Kan’ani mengutuk pembunuhan Brigadir Jenderal Sayyid Razi Mousavi, yang bertugas sebagai penasihat militer di Suriah oleh Tel Aviv, dan menekankan bahwa tindakan seperti itu tidak akan menguntungkan rezim Israel dengan cara apa pun.Mousavi menjadi martir dalam serangan udara Zionis Israel di lingkungan Damaskus pada 27 Desember. Dia adalah rekan komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani, yang juga dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS di Irak pada Januari 2020.Juru bicara Iran tersebut menyatakan bahwa Mousavi sedang menjalankan misi penasehatan di Suriah atas undangan negara Arab tersebut, dan meminta pertanggungjawaban pejabat rezim Zionis Israel atas konsekuensi pembunuhannya.Iran mempunyai hak hukum untuk menanggapi tindakan Zionis Israel “kapan pun dan di mana pun,” tegasnya.“Menurut Piagam PBB, Iran mempunyai hak untuk menanggapi tindakan kriminal ini dan telah meminta Dewan Keamanan untuk memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan pemeliharaan perdamaian internasional dan pencegahan yang membahayakan perdamaian regional," tambahnya.Kan’ani lebih lanjut mencatat bahwa setiap serangan terhadap penasihat Iran yang berada di Suriah secara sah merupakan tindakan jahat dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap integritas wilayah negara Arab tersebut.Tindakan seperti itu hanya akan membantu teroris dan menimbulkan tantangan bagi perdamaian regional, ia memperingatkan.Mengenai perlawanan di kawasan dan dukungan Iran, Kanani mengatakan, “Gerakan perlawanan adalah gerakan yang membebaskan. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, kami menyebut gerakan-gerakan ini sebagai gerakan pembebasan. Iran dengan bangga mengumumkan bahwa mereka mendukung gerakan perlawanan Palestina dan perjuangan sah mereka demi pembebasan tanah mereka.”Di bagian lain dalam siaran persnya, juru bicara tersebut menegaskan kembali tekad Iran untuk melanjutkan pembunuhan Jenderal Soleimani oleh AS baik di dalam negeri maupun di pengadilan internasional, dan menekankan bahwa tindakan “luar biasa” telah dilakukan sejauh ini.Di pengadilan pidana mana pun, pembunuhan Jenderal Soleimani jelas dianggap sebagai kejahatan internasional dan pelakunya harus diadili, tambahnya.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua di Komando Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, dan rekan-rekan mereka dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh presiden saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Bagdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran penting mereka dalam memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri (ISIS/ISIL) di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Mengenai pemulihan hubungan Tehran-Kairo, Kan’ani mengatakan ada suasana positif dalam hubungan bilateral, yang berjalan sesuai dengan peta jalan yang disusun oleh menteri luar negeri kedua negara.“Kami tertarik pada perkembangan hubungan selangkah demi selangkah antara dua negara Muslim penting dalam kerangka peta jalan yang telah ditentukan,” tambahnya.Mesir memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran pada tahun 1980 setelah Mesir menyambut baik penguasa Iran Pahlavi yang digulingkan dan juga mengakui rezim apartheid Israel.'Tehran langsung memberi tahu Moskow pendiriannya terhadap kepulauan Teluk Persia'Ketika diminta untuk mengomentari hubungan Tehran-Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan Iran secara eksplisit memberi tahu Rusia tentang pendiriannya terhadap tiga pulau di Teluk Persia, yakni Abu Musa, Tunb Besar, dan Tunb Kecil, menyusul pernyataan akhir Forum Kerjasama Arab-Rusia ke-6. di Maroko.Kan'ani menunjuk pada hubungan yang “konstruktif dan maju” antara Iran dan Rusia di berbagai bidang sejalan dengan kebijakan bertetangga baik Teheran dan mengatakan kedua belah pihak memiliki kemauan politik untuk memperluas hubungan.Namun, kata dia, hubungan bilateral tidak serta merta berarti konsensus terhadap seluruh permasalahan internasional, menjelaskan bahwa negara-negara mempunyai pandangan terhadap berbagai topik berdasarkan kepentingan nasionalnya.Dia menekankan pentingnya menjaga rasa saling menghormati dalam hubungan antar negara dan mengatakan, “Hubungan baik antara Iran dan Rusia tidak menghalangi kami untuk mengekspresikan pandangan kami mengenai isu-isu lain.”Tiga pulau di Teluk Persia yaitu Abu Musa, Tunb Besar dan Tunb Kecil secara historis merupakan bagian dari Iran, buktinya dapat ditemukan dan dikuatkan oleh dokumen sejarah, hukum, dan geografis yang tak terhitung jumlahnya di Iran dan belahan dunia lainnya. Namun Uni Emirat Arab (UEA) telah berulang kali mengklaim pulau-pulau tersebut.Pulau-pulau tersebut berada di bawah kendali Inggris pada tahun 1921 tetapi pada tanggal 30 November 1971, sehari setelah pasukan Inggris meninggalkan wilayah tersebut dan hanya dua hari sebelum UEA menjadi federasi resmi, kedaulatan Iran atas pulau-pulau tersebut dipulihkan.[IT/r]AS tidak mengetahui beban dunia maupun beban IranSebagai reaksi terhadap seruan para pejabat Amerika agar Iran dihapuskan dari peta, Kan’ani mengatakan mereka tidak mengetahui keadaan dunia atau tidak mengetahui pengaruh Iran.Diplomat Iran itu menegaskan, pernyataan seperti itu jelas menunjukkan pemikiran gila di kalangan pejabat AmerikaPengabdian yang mendalam dari beberapa perwakilan Amerika kepada rezim Israel adalah penyebab pernyataan-pernyataan gila tersebut, kata Kan’ani.