Iran Mengirimkan Pemberitahuan Resmi Kedua ke AS, Meminta Arbitrase atas Kasus Pembunuhan Jenderal Soleimani

Iranian mourners gather during the funeral procession for Lieutenant General Qassem Soleimani in his hometown, Kerman, Iran

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran telah mengirimkan pemberitahuan resmi kedua kepada pemerintah AS, meminta arbitrase atas pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani pada tahun 2020 dalam serangan pesawat nirawak AS di dekat ibu kota Irak, Baghdad.

Tavakkol Habibzadeh, kepala pusat Urusan Hukum dan Internasional Kepresidenan Iran, menyampaikan pengumuman tersebut pada hari Senin (1/1), dengan mengatakan bahwa pemberitahuan kedua ditulis dan dikirim setelah Amerika Serikat gagal menanggapi pemberitahuan pertama mengenai penyelenggaraan perundingan.Pemberitahuan yang menuntut arbitrase ditulis berdasarkan Konvensi Perlindungan Diplomat, sebuah perjanjian anti-terorisme PBB tahun 1973 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen diplomatik.Berdasarkan Pasal 13 konvensi, kata Habibzadeh, pemberitahuan pertama untuk meminta perundingan dikirimkan kepada pihak lain dan jika pihak lain tidak memberikan tanggapan, memo kedua dikirimkan untuk meminta arbitrase.Sesuai konvensi, jika Amerika tidak memberikan tanggapan dalam waktu enam bulan sejak tanggal permohonan arbitrase, langkah ketiga akan diambil yaitu merujuk perselisihan tersebut ke Mahkamah Internasional, jelasnya lebih lanjut.Habibzadeh mengatakan bahwa sekitar satu setengah bulan yang lalu, Kementerian Luar Negeri Iran mengirimkan pemberitahuan kedua ke Amerika Serikat untuk meminta arbitrase antara Tehran dan Washington, dan pemerintah AS memiliki waktu hingga akhir April untuk menanggapinya.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua di Komando Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, dan rekan-rekan mereka dibunuh dalam serangan pesawat nirawak AS yang disahkan oleh Presiden AS saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui rancangan undang-undang yang mengharuskan pemerintah mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika di negara tersebut.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran penting mereka dalam memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri (ISIS/ISIL) di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pada tanggal 8 Januari 2020, IRGC menargetkan pangkalan Ain al-Asad yang dikelola AS di provinsi Anbar di Irak barat dengan gelombang serangan rudal sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Soleimani.Menurut Pentagon, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita “cedera otak traumatis” selama serangan balasan di pangkalan tersebut, dan Republik Islam menggambarkan serangan rudal terhadap Ain al-Assad sebagai “tamparan pertama.”[IT/r]