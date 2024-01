KBRI Seoul, Mahasiswa HEAT Luncurkan Buku 50 Tahun RI-Korea

Islam Times - Kedutaan Besar RI di Seoul bersama mahasiswa penerima beasiswa HEAT di Korea merilis buku "Indonesia and Korea Partnership: The Indonesian Scholar's Perspectives on 50 Year Relationship" pada 28 Desember. Peluncuran buku tersebut menjadi acara penutup rangkaian kegiatan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Karya para dosen, yang saat ini menempuh program doktoral di Korea, merupakan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas kerja sama Indonesia-Korea," kata Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa.“Karya tulis dan diskusi merupakan proses terbaik dalam menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan”, kata dia.Dubes Heri, sebagai koordinator dan editor buku tersebut, menyampaikan apresiasi kepada KBRI Seoul yang telah mendukung peluncuran dan diskusi buku tersebut."Atas nama seluruh penulis dan mahasiswa penerima beasiswa HEAT, kami juga mengapresiasi pemerintah Korea melalui Korean Council for University Education (KCUE) dan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang telah memberikan kesempatan kepada para pengajar di kampus Indonesia untuk menempuh program doktor di kampus pilihan di Korea," katanya.Buku "Indonesia and Korea Partnership: The Indonesian Scholar's Perspectives on 50 Year Relationship" sudah tersedia secara daring dan diharapkan bukan menjadi buku terakhir karya HEAT Awardee (penerima beasiswa HEAT), menurut KBRI.