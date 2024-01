Menlu Iran: AS Terjebak di 'Rawa' Gaza

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menegaskan bahwa “Rencana AS untuk Jalur Gaza terhenti karena melanjutkan dukungan terhadap serangan Zionis ‘Israel’ atau menyetujui solusi politik untuk memenuhi tuntutan perlawanan akan menandai kekalahan bagi Washington.”

Berbicara di acara kebudayaan di Universitas Tehran pada hari Senin (1/1), Amir-Abdollahian mengatakan entitas Zionis dan sekutunya memiliki dua pilihan di Gaza, yang keduanya berarti kekalahan bagi mereka.“Opsi pertama adalah kelanjutan perang [Zionis ‘Israel’], namun kelanjutan perang berarti kelanjutan pembantaian dan kelanjutan kekalahan yang memalukan bagi Zionis ‘Israel’ dan AS,” katanya.Menurut kepala diplomasi Iran, “Pilihan lainnya adalah solusi politik, di mana kelompok perlawanan kini menetapkan syarat-syaratnya dan tidak menyetujui gencatan senjata. AS saat ini terjebak dalam rawa Gaza.”Dia mencatat bahwa para pemimpin entitas Zionis dan politisi AS yang pernah memiliki gagasan untuk melenyapkan Hamas saat ini mengirimkan pesan kepada gerakan perlawanan untuk melakukan negosiasi di negara ketiga.“Mereka [Zionis ‘Israel’ dan AS] sedang bernegosiasi tentang bagaimana menjalankan Gaza setelah perang dan bagaimana menukar tahanan Palestina dengan tawanan Zionis ‘Israel’. Ini menunjukkan bahwa perlawanan telah bergerak ke arah yang benar dan mampu meraih kemenangan besar,” tambah menteri Iran.