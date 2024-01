Dua Serangan Lagi Terhadap Pasukan AS di Irak dan Suriah

Iraqi Force in the US ambassy Baghdad

IslamTimes - Untuk menunjukkan solidaritas terhadap Gaza, laporan menunjukkan bahwa pangkalan pendudukan AS di Green Village, yang terletak jauh di dalam wilayah Suriah, serta pangkalan AS di dekat bandara Erbil di Kurdistan Irak, diserang.

Koresponden Al Mayadeen di Irak, mengutip sumber lapangan, melaporkan dua serangan menargetkan pangkalan militer AS di Irak dan Suriah.Serangan pertama menargetkan pangkalan pendudukan AS di Green Village jauh di dalam wilayah Suriah, yang menjadi tanggung jawab Perlawanan Irak, dan serangan kedua menargetkan pangkalan AS di dekat bandara Arbil, di Kurdistan Irak.Hal ini terjadi tak lama setelah Perlawanan Irak menyatakan menargetkan pangkalan pendudukan AS di ladang gas Conoco Suriah dengan serangan roket, sebagai respons terhadap perang brutal Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap masyarakat di Gaza.Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengkonfirmasi serangan langsung ke pangkalan militer tersebut, dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk melakukan serangan “terhadap benteng musuh.”Dalam seminggu terakhir, Perlawanan Islam mengumumkan melakukan beberapa operasi terpisah terhadap basis pendudukan AS, termasuk basis al-Shaddadi, Kharab Al-Jir dan Conoco di Suriah.Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka menyerang sasaran militer Zionis Israel di Dataran Tinggi Golan yang diduduki pada Minggu (1/1) malam.Untuk mendukung rakyat Palestina, Perlawanan melancarkan serangan terhadap sasaran militer Israel yang terletak di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki Zionis Israel. Selain itu, dalam pernyataannya, Perlawanan Irak menegaskan bahwa mereka akan terus menargetkan sasaran pendudukan.Beberapa jam sebelum pengumuman tersebut, sirene berbunyi di pemukiman Zionis Israel di "Keshet" dan "Katzrin", yang terletak hampir 300 km dari titik terdekat dari wilayah Irak.Gambar besarPejuang Perlawanan Irak dan Angkatan Bersenjata Yaman telah bekerja tanpa henti untuk menargetkan situs-situs Zionis Israel yang terletak ratusan kilometer jauhnya dari titik peluncuran. Faksi-faksi ini melakukan hal tersebut untuk mendukung rakyat Palestina yang menjadi sasaran agresi brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah menewaskan hampir 22.000 warga Palestina dalam waktu kurang dari 90 hari.Meskipun Angkatan Bersenjata Yaman fokus menargetkan posisi Zionis Israel di kota pendudukan paling selatan "Eilat", mereka baru-baru ini beralih ke sasaran di wilayah pendudukan paling utara. Pada saat yang sama, mujahidin juga menargetkan pangkalan dan aset militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah, dengan alasan dukungan aktif dan tak tergoyahkan AS terhadap agresi pendudukan Zionis Israel di Jalur Gaza.[IT/r]