IslamTimes - Pemukim Zionis Israel yang hadir di konser Supernova di Amplop Gaza pada tanggal 7 Oktober mengajukan tuntutan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lembaga 'keamanan' Zionis Israel namun tidak menyebutkan bagaimana IOF membunuh pemukim dalam kepanikan.

Menandai tonggak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekelompok orang yang selamat dari pembantaian Supernova rave mengajukan tuntutan hukum yang inovatif pada hari Senin (1/1) terhadap pasukan keamanan pendudukan Zionis Israel. Sebanyak 42 pemukim Israel meminta ganti rugi.Para pemukim, menurut The Times of Israel, mengajukan gugatan sebesar NIS 200 juta ($56 juta) di Pengadilan Distrik "Tel Aviv" terhadap layanan "keamanan" Shin Bet, Pasukan Pendudukan Zionis Israel, Polisi Zionis Israel, dan Kementerian Pertahanan. Mereka mengklaim "banyak kejadian di mana mereka gagal dalam menjalankan tugasnya."“Satu panggilan telepon oleh pejabat [IOF] kepada komandan yang bertanggung jawab atas pesta tersebut untuk segera membubarkannya mengingat bahaya yang diperkirakan akan menyelamatkan nyawa dan mencegah cedera fisik dan mental ratusan pengunjung pesta, termasuk penggugat,” gugatan tersebut. mengatakan, sebagaimana dikutip oleh The Times of Israel, "Kelalaian dan pengawasan yang berlebihan sungguh di luar dugaan."Tank IOF menargetkan pemukim Zionis IsraelHal ini terjadi beberapa hari setelah rekaman baru yang dirilis oleh Saluran 12 Zionis Israel, menunjukkan bahwa sebuah tank Zionis Israel menargetkan rumah pemukim di Kibbutz "Be'eri" pada tanggal 7 Oktober selama Operasi Banjir Al-Aqsa.Sebelumnya pada bulan Desember, seorang saksi Zionis Israel mengungkapkan bahwa tank-tank pendudukan Zionis Israel menargetkan warga negara mereka dan anggota Perlawanan Palestina. Hal ini mengakibatkan terbunuhnya sedikitnya 14 pemukim, termasuk anak-anak.Media Israel sebelumnya melaporkan pembunuhan seorang gadis berusia 12 tahun, Liel Hetzroni, di Kibbutz "Be'eri" di wilayah selatan Palestina yang diduduki, oleh IOF.Setelah pembunuhan Liel, kakeknya, saudara kembarnya, dan bibinya dilaporkan dibawa ke lokasi lain, di mana mereka, bersama lebih dari 10 warga Israel lainnya, dibunuh. Selanjutnya, muncul dugaan Hamas membakar gedung tersebut. Insiden ini secara mencolok diberitakan di media Zionis Israel dengan judul "Kebrutalan Hamas".Dalam rekaman yang baru terungkap, komandan Zionis Israel di lokasi tersebut, Brigadir Jenderal Barak Hiram, berbohong kepada seorang jurnalis Zionis Israel tentang apa yang terjadi hari itu, dalam upaya untuk menutupi kebenaran dengan dukungan media.Daripada dimintai pertanggungjawaban atas kebohongannya, Hiram malah memulai pekerjaan barunya sebagai komandan Divisi Gaza.Pada tanggal 26 Oktober, Hiram memberikan deskripsi yang menyesatkan tentang upaya menyelamatkan penduduk di "Be'eri" dalam sebuah wawancara dengan Ilana Dayan, pembawa acara investigasi Channel 12, Uvda.Penting juga untuk dicatat bahwa berbagai laporan membuktikan Zionis "Israel" membunuh pemukim dan pengunjung pesta pada tanggal 7 Oktober.[IT/r]