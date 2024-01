WHO: 21 Rumah Sakit di Gaza Sama Sekali Tidak Berfungsi

Situation in Gaza hospital

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sekali lagi menyuarakan kekhawatiran atas semakin parahnya krisis kemanusiaan dan medis di Gaza yang dilanda perang, dan menyerukan masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah mendesak guna meringankan bahaya besar yang dihadapi warga Palestina di wilayah yang terkepung.

Menurut penilaian terbaru WHO, Gaza memiliki 13 rumah sakit yang berfungsi sebagian, dua rumah sakit yang berfungsi minimal, dan 21 rumah sakit yang tidak berfungsi sama sekali.Kompleks Medis Nasser, yang merupakan rumah sakit rujukan terpenting di Gaza selatan, telah berfungsi sebagian.Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan keprihatinannya atas laporan daerah pemukiman yang diperintahkan untuk dievakuasi di sekitar rumah sakit, hal ini sangat memprihatinkan.Menurut laporan WHO dan laporan saksi mata, ketika aktivitas militer meningkat di dekat rumah sakit, ambulans, pasien, staf rumah sakit, WHO dan mitranya, tidak dapat mencapai kompleks tersebut.WHO juga mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperkuat dan memperluas sistem kesehatan yang sedang mengalami kesulitan.Ada kekhawatiran atas gelombang baru pengungsian warga Palestina di Jalur Gaza yang didorong oleh entitas Zionis “Israel” untuk pindah lebih jauh ke selatan.Perpindahan penduduk seperti ini akan semakin membebani fasilitas kesehatan di wilayah selatan, yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat besar.WHO telah menyatakan bahwa perpindahan massal yang dipaksakan ini juga akan menyebabkan lebih banyak kepadatan penduduk, peningkatan risiko penyakit menular, dan, semakin mempersulit penyaluran bantuan kemanusiaan sementara sebagian besar warga Palestina di Jalur Gaza bergulat dengan cedera parah, penyakit akut, kelaparan dan risiko penyakit yang parah.Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga mengulangi seruan kepada komunitas internasional untuk “mengambil langkah-langkah mendesak guna meringankan bahaya besar yang dihadapi penduduk Gaza”.Pernyataan tersebut muncul sehari setelah staf WHO menjalankan misi berisiko tinggi untuk mengirimkan pasokan kemanusiaan ke Rumah Sakit Al Shifa, di Gaza utara, dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Al Amal Palestina, di Gaza selatan.Kedua rumah sakit tersebut berfungsi sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Palestina yang mencari perlindungan di tengah pemboman Zionis “Israel” yang tiada henti. Di RS Shifa, kabarnya, 50.000 orang mengungsi sementara 14.000 lainnya mengungsi di Al Amal.Komentar-komentar ini muncul ketika entitas Zionis “Israel” terus melanjutkan perang genosida di Jalur Gaza.Mulai dari mayat-mayat yang tergeletak tak terurus di jalanan hingga rumah sakit dan sekolah yang menjadi puing-puing, hingga anak-anak menjadi yatim piatu dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.Peristiwa yang terjadi di Jalur Gaza yang terkepung sejak 7 Oktober dapat dianggap sebagai kasus klasik genosida atau pembersihan etnis.Jumlah korban tewas di wilayah pesisir sejak rezim Zionis “Israel” melancarkan serangan udara dan darat tanpa pandang bulu hampir tiga bulan lalu kini mencapai lebih dari 21.000 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.Hampir semua kamp pengungsi menjadi tidak dapat dihuni karena serangan yang terjadi secara acak, sehingga memaksa sebagian besar penduduk untuk tidur di udara terbuka dan disertai angin kencang serta hujan lebat.Tank beruang hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kemenangan kepada tentaranya yang kalah yang hanya berhasil membunuh warga sipil tak bersenjata dan menghancurkan fasilitas sipil.[IT/r]