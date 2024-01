Rakyat Iran Memberi Penghormatan kepada Jenderal Soleimani pada Peringatan Kemartiran ke-4. di Kerman

Iranians Pay Tribute to Gen. Soleimani on 4th Martyrdom Anniv. in Kerman

IslamTimes - Ribuan orang Iran berbondong-bondong ke provinsi tenggara Kerman untuk memberi penghormatan kepada komandan tinggi anti-teror Jenderal Qassem Soleimani, yang dibunuh bersama sejumlah rekannya dalam serangan pesawat nirawak AS pada tahun 2020 di ibu kota Irak, Bagdad.

Kampung halaman dan tempat pemakaman Jenderal Soleimani menjadi tuan rumah bagi banyak pecinta dan pengikut komandan legendaris tersebut dari semua lapisan masyarakat dan berbagai lapisan sosial pada hari Rabu (3/1) pada peringatan keempat kemartirannya.Pihak berwenang Kerman mengatakan 1.300 ahli dan dosen terkemuka akan menceritakan pengorbanan Jenderal Soleimani di sela-sela peringatan kesyahidannya, mengumumkan konvensi 13 forum diskusi serta mencetak 1.000 volume buku seputar karakter dan aliran pemikirannya.Pejabat provinsi juga memperkirakan peningkatan 30 persen jumlah peziarah dan pengunjung ke situs pemakaman Jenderal Soleimani dibandingkan tahun lalu.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG], dan Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua di Komando Unit Mobilisasi Populer [PMU] Irak, dan rekan-rekan mereka dibunuh dalam serangan pesawat nirawak AS yang disahkan oleh Presiden AS saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Wahhabi Daesh [akronim bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”] di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Kurang dari seminggu setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui rancangan undang-undang yang mengharuskan pemerintah mengusir semua pasukan asing pimpinan AS dari negara tersebut.IRG juga menargetkan pangkalan Ain al-Asad yang dikelola AS di provinsi Anbar di Irak barat dengan gelombang serangan rudal sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Soleimani.[IT/r]