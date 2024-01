Ben-Gvir: 'Israel' Bukanlah Bintang Lain di Bendera Amerika'

Itamar Ben-Gvir Israeli Police Minister

IslamTimes - Menteri Kepolisian Zionis Israel Itamar Ben-Gvir tidak mau tinggal diam, dan sekali lagi menyerang AS karena mengkritik usulan Nakba Zionis Israel di Jalur Gaza.

“Dengan segala hormat, kami bukanlah bintang lain di bendera Amerika,” kata Menteri Kepolisian Zionis Israel Itamar Ben-Gvir kepada sekutu paling terkemuka Zionis Israel, Amerika Serikat, dalam pertikaian terbaru antara keduanya.Pernyataan itu muncul setelah AS mengkritik rencana Zionis Israel yang memaksa warga Palestina keluar dari Jalur Gaza dalam Nakba baru.Dalam postingannya di X, Ben-Gvir berkata, “Amerika Serikat adalah sahabat terbaik kami, namun pertama-tama kami akan melakukan yang terbaik bagi Negara Zionis Israel: migrasi ratusan ribu orang dari Gaza akan memungkinkan penduduk di Gaza kantong untuk kembali ke rumah dan hidup dalam keamanan dan melindungi tentara IDF."Sebelumnya, AS mengecam pernyataan yang dibuat oleh Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalil Smotrich, yang menyatakan bahwa warga Palestina harus diusir dari Gaza dan digantikan dengan pemukim, namun mereka menegaskan kembali pendiriannya bahwa Hamas dan kelompok Perlawanan lainnya tidak boleh memerintah wilayah Jalur (Gaza) yang terkepung di masa depan.Hal ini terjadi ketika AS berulang kali mengumumkan bahwa mereka tidak akan memberikan persyaratan apa pun pada senjata dan pasokan yang diberikan kepada entitas pendudukan untuk melakukan perang di Gaza.Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Washington "menolak pernyataan baru-baru ini dari Menteri Zionis Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang menganjurkan pemukiman kembali warga Palestina di luar Gaza."“Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab,” katanya, seraya menambahkan bahwa ini adalah posisi AS yang “jelas, konsisten, dan tegas” bahwa “Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya dan dengan tidak ada kelompok teror yang mampu mengancam Zionis Israel."Menteri Kepolisian sayap kanan Zionis Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (1/1) menyerukan “solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza.”Sentimen ini telah berulang kali diumumkan oleh Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan ekstremisnya Bezalel Smotrich.Ben-Gvir menilai bahwa membangun permukiman di Gaza setelah memaksa penduduknya menggusur secara paksa "adalah solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi."[IT/r]