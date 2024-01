AS: Tidak Ada Tanda-tanda Genosida di Gaza 

UNRWA Palestinian School following Israeli attacks on Jabalia Camp in Gaza

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menolak tuduhan genosida terhadap Zionis Israel yang dilakukan oleh banyak negara, termasuk sekutu NATO. Washington bersikeras bahwa mereka tidak melihat adanya indikasi pasukan Yerusalem Barat melakukan kekejaman ketika mereka menyerang Gaza dalam serangan untuk menghancurkan Hamas.

Departemen Luar Negeri telah menampik tuduhan mengenai kampanye militer mematikan Israel di wilayah kantong PalestinaPemerintah Afrika Selatan mengajukan kasus genosida terhadap Zionis Israel minggu lalu di Mahkamah Internasional (ICJ), dan anggota NATO Türkiye mengumumkan dukungan resminya terhadap tuduhan tersebut pada hari Rabu (3/1). Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengecam tuduhan tersebut pada konferensi pers Rabu malam, dengan mengatakan tidak ada indikasi bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melakukan genosida terhadap warga Palestina.“Genosida tentu saja merupakan kekejaman yang keji, salah satu kekejaman paling keji yang dapat dilakukan oleh siapa pun,” kata Miller. “Tuduhan tersebut tidak boleh dianggap enteng, dan jika ini berkaitan dengan Amerika Serikat, kami tidak melihat adanya tindakan yang merupakan genosida.”Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby memberikan tanggapan yang lebih tajam, dengan mengatakan bahwa tuduhan terhadap Israel “tidak berdasar.” Dia menambahkan bahwa kasus ICJ yang diajukan oleh Afrika Selatan “kontraproduktif dan sama sekali tidak memiliki dasar apa pun.”Lebih dari 22.000 warga Palestina telah terbunuh sejak perang Zionis Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Gaza. PBB memperingatkan bulan lalu bahwa lebih dari 500.000 warga Gaza kelaparan di tengah pemboman Zionis Israel, dan 85% penduduknya telah mengungsi. Konflik dimulai ketika militan Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap desa-desa di Israel selatan, menewaskan lebih dari 1.100 orang, termasuk hampir 700 warga Israel, dan menyandera ratusan orang kembali ke Gaza.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyamakan kampanye militer Zionis Israel di daerah kantong Palestina dengan Holocaust yang dilakukan Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi. Dia juga mengecam negara-negara Barat karena mendukung taktik Zionis Israel, dan dia menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sama-sama melakukan genosida seperti Adolf Hitler di Jerman.Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, pada hari Rabu (3/1) berpendapat bahwa dengan memberikan “dukungan tanpa syarat” kepada Zionis Israel, negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitas untuk berbicara tentang “prinsip, kebajikan dan moralitas.” Dia menambahkan, “Saya melihat semua ini membuka jalan bagi perpecahan geostrategis yang besar.”Komentar Miller muncul satu hari setelah Departemen Luar Negeri AS menegur pernyataan dua politisi Zionis Israel yang “menghasut dan tidak bertanggung jawab” yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari Gaza. Menteri Pertahanan Zionis Israel Ben Gvir menggandakan pernyataannya pada hari Selasa (2/1), dengan mengatakan, “Dengan segala hormat, kami bukanlah bintang lain di bendera Amerika.”Seruan untuk melakukan pengungsian massal terhadap warga Palestina bertentangan dengan kebijakan resmi pemerintah Zionis Israel dan pandangan AS, kata Miller kepada wartawan pada hari Rabu. “Pernyataan tersebut bertentangan langsung dengan kebijakan pemerintahnya sendiri, dan kami yakin pernyataan tersebut harus dihentikan,” katanya tentang retorika Gvir.Namun, Miller menambahkan bahwa sudah sepantasnya IDF meminta warga Gaza untuk “sementara” mengevakuasi rumah mereka ketika pasukan Zionis Israel melakukan “operasi militer yang sah” di lingkungan mereka.[IT/r]