AS Membantah Terlibat dalam Serangan Teror Iran

People gather at the site of an explosion in the city of Kerman, Iran

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS bersikeras bahwa Washington tidak berperan dalam pemboman teroris yang menewaskan hampir 100 orang di Iran pada hari Rabu (3/1) atau dalam serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang pemimpin Hamas di Lebanon pada hari Selasa (2/1).

Washington bersikeras bahwa pihaknya tidak terlibat dalam pemboman tersebut dan mengklaim tidak ada indikasi bahwa Zionis Israel berperanKetika ditanya tentang dua ledakan di Iran, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan kepada wartawan, “Tidak. 1, Amerika Serikat tidak terlibat dalam hal apa pun, dan saran apa pun yang bertentangan adalah hal yang konyol. Dan nomor 2, kami tidak punya alasan untuk percaya bahwa Zionis Israel terlibat dalam ledakan ini.”Berbicara pada konferensi pers di Washington, Miller juga membantah keterlibatan AS atau mengetahui sebelumnya mengenai serangan yang menewaskan wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri dan enam orang lainnya di pinggiran kota Beirut. Meskipun ia menyatakan simpati kepada para korban pemboman Iran, ia mengklaim Al-Arouri adalah “teroris brutal” yang “bertanggung jawab” atas serangan 7 Oktober yang memicu perang Zionis Israel-Hamas.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby membuat pernyataan serupa pada hari Rabu, mengatakan kepada wartawan, “Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa al-Arouri adalah seorang yang tercatat sebagai teroris global, dan jika dia benar-benar mati, tidak ada yang boleh menangisinya. kekalahannya.” Dia menambahkan bahwa para pejabat AS tidak memiliki indikasi bahwa Zionis Israel terlibat dalam serangan pesawat nirawak tersebut.Para pemimpin Hizbullah dan Hamas, serta pejabat keamanan Lebanon, menyalahkan Zionis Israel atas serangan itu. Pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan pada hari Rabu (3/1) bahwa serangan pesawat nirawak adalah “kejahatan besar dan berbahaya yang tidak bisa kita diamkan.” Pejabat militer Zionis Israel menolak mengomentari insiden tersebut, sesuai dengan kebijakan diam mereka mengenai pembunuhan ekstrateritorial.Miller dan Kirby sama-sama mengatakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berupaya sejak perang Zionis Israel-Hamas mulai mencegah konflik menyebar ke bidang lain. Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa meskipun Washington masih “sangat khawatir” mengenai potensi peningkatan eskalasi, kekhawatiran tersebut tidak bertambah besar setelah serangan di Lebanon dan Iran.Ledakan pada hari Rabu (3/1) mengoyak acara peringatan di Kerman, Iran, menandai peringatan empat tahun kematian Jenderal Qassem Soleimani. Soleimani, yang saat itu menjadi komandan Pasukan elit Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS pada tahun 2020.Presiden Iran Ebrahim Raisi berjanji untuk membawa pelaku di balik serangan hari Rabu itu ke pengadilan. “Musuh-musuh bangsa harus tahu bahwa tindakan seperti itu tidak akan pernah mengganggu tekad kuat bangsa Iran,” ujarnya.[IT/r]