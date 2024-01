Blinken Akan ke 'Israel' di tengah Eskalasi Regional

Anthony Blinken the US Secretary of State, heading to Israel

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dilaporkan sedang menuju ke Zionis “Israel” dan juga akan mengunjungi negara-negara Timur Tengah, karena laporan mencatat bahwa utusan diplomatik AS Amos Hochstein juga akan mengunjungi “Tel Aviv”.

Menyusul serangan teroris di Iran yang merenggut nyawa 211 warga negara dan pembunuhan yang merenggut nyawa enam orang di pinggiran selatan Beirut, termasuk pemimpin Perlawanan Palestina Saleh al-Arouri, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, akan mengunjungi Zionis "Israel" pada hari Kamis (4/1), menurut seorang pejabat AS yang berbicara tanpa menyebut nama.Menurut pejabat tersebut, yang dikutip oleh Reuters, Menteri Luar Negeri AS akan "berhenti di sejumlah ibu kota, termasuk Zionis Israel."Reuters lebih lanjut mengutip pejabat tersebut yang mengatakan bahwa utusan diplomatik AS Amos Hochstein juga akan mengunjungi "Israel" di tengah eskalasi "Tel Aviv" terhadap Perlawanan setelah pembunuhan al-Arouri di Beirut dua hari lalu.Mengenai serangan teroris di Iran di bawah kepemimpinan Kerman, AS dan Zionis Israel menyangkal keterlibatannya sementara Iran berjanji akan membalas dendam.Sebelumnya, pekan lalu, laporan Axios, yang mengutip pejabat Arab dan Zionis Israel, mencatat bahwa Blinken kemungkinan akan melakukan tur ke Timur Tengah. Laporan tersebut menekankan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melanjutkan pembicaraan mengenai genosida pendudukan Israel di Jalur Gaza, dan akan mencakup kunjungan ke Tepi Barat yang diduduki, Yordania, Arab Saudi, UEA, dan Qatar, menurut laporan tersebut.Ini juga merupakan kunjungan kelima Blinken ke "Tel Aviv" sejak dilancarkannya Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober.AS dan Zionis 'Israel' membahas perubahan fase perang di Gaza: pejabat ASSeorang pejabat senior Gedung Putih telah mengungkapkan rincian di balik pertemuan yang terjadi antara Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, dari satu sisi, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional AS, dari sisi lain, selama kunjungan Dermer ke Washington pada 26 Desember .Dalam pertemuan tersebut, delegasi AS dan Israel membahas “transisi ke fase berbeda dari [perang Israel di Gaza] untuk memaksimalkan fokus pada target bernilai tinggi Hamas,” ungkap pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya.Dermer dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan kunjungan tersebut dilakukan pada saat pemerintahan Biden berupaya mengubah arah agresi Israel di Gaza, menurut laporan yang diterbitkan sebelumnya oleh Axios.AS dilaporkan mendorong komando politik Israel untuk memilih “operasi bedah” di Jalur Gaza, daripada upaya penuh untuk maju ke kota-kota di Jalur Gaza.[IT/r]