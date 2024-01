Media Israel: 1.500 Roket Akan Menghantam 'Tel Aviv' Setiap Hari di Perang Hizbollah Berikutnya

Sayyed Hassan Nasrallah, speech on the fourth anniversary of the martyrdom of Qasem Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis

IslamTimes - Badan "Keamanan" Zionis Israel mengungkapkan dalam laporannya bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah Lebanon akan melibatkan ribuan roket yang mengenai sasaran mereka di "Tel Aviv".

Badan "keamanan" Zionis Israel memperingatkan, setelah mengevaluasi situasi di garis depan Perlawanan Lebanon, bahwa "dalam perang berikutnya di Utara" akan ada "6.000 roket di hari-hari pertama".Peringatan tersebut diterbitkan oleh KodKod Group di saluran Telegram mereka di mana mereka mengutip pernyataan perusahaan tersebut, "Menurut skenario, dalam satu hari pertempuran, Zionis Israel harus menghadapi penembakan ribuan roket, dan pada hari-hari pertama pertempuran. perang, sekitar 6.000 roket akan ditembakkan ke Zionis Israel."Laporan tersebut, sebagaimana diterbitkan, kemudian mencatat bahwa "Nantinya" seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, "jumlahnya akan berkurang" secara bertahap hingga mencapai sekitar "1.500 - 2.000 roket sehari."Oleh karena itu, laporan tersebut menekankan bahwa apa yang diharapkan oleh para ahli "keamanan" Zionis Israel adalah bahwa setiap hari, Zionis "Israel" akan menghadapi sekitar "1.500 serangan", yang dianggap "efektif", di wilayah Zionis Israel, mengingat bahwa "ini setelah dikurangi angka astronomi...yang akan terjadi di area terbuka, dan intersepsi yang berhasil dilakukan oleh 'Iron Dome'."Dalam hal ini, para ahli pendudukan Zionis Israel mengkritik “Iron Dome” Zionis Israel dengan mengatakan “dengan segala hormat kepada mereka dan operatornya, sangat kecil kemungkinannya bahwa mereka akan mampu menunjukkan tingkat intersepsi yang tinggi seperti yang biasa kita lakukan di putaran pertempuran baru-baru ini di Selatan."Publikasi laporan ini menyusul pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, kemarin, pada peringatan empat tahun syahidnya dua komandan, Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, serta rekan-rekan mereka, dan ancamannya. itu berisi pendudukan. Sayyid Nasrallah memperingatkan bahwa jika pasukan pendudukan Israel “meluncurkan perang terhadap Lebanon, kita tidak akan mempunyai batasan, tidak ada pembatasan, tidak ada aturan keterlibatan, atau batasan,” dan menekankan bahwa “Siapapun yang berpikir untuk berperang dengan kita akan menyesali keputusannya seperti itu. . Perang dengan kita akan memakan biaya yang sangat besar."Pidato tersebut meninggalkan dampak besar pada front internal Zionis "Israel", dan media Zionis Israel menangani segala keseriusan ancaman yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, Mayor Jenderal Cadangan, Yaakov Amidror, memperingatkan bahwa "perang di Lebanon sepuluh kali lebih sulit daripada pertempuran di Gaza dengan Palestina dibandingkan dengan Front Dalam Negeri."Secara paralel, saluran Zionis Israel, Kan, menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Zionis Israel berada di puncak ketegangan baik di Selatan maupun Utara, dan yang lebih penting, "kewaspadaan Zionis Israel di perbatasan Lebanon-Palestina telah mencapai puncaknya," sebagaimana antisipasi respons perlawanan Islam di Lebanon masih terus berlangsung.Pendudukan Zionis Israel melancarkan serangan yang menewaskan wakil kepala politbiro Hamas Saleh al-Arouri di pinggiran selatan Beirut, kata seorang pejabat pertahanan AS pada Rabu (3/1).Hal ini terjadi setelah juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan bahwa AS tidak diberi peringatan sebelum serangan pesawat nirawak yang menewaskan orang kedua di Hamas.Wakil Kepala Biro Politik gerakan Hamas, Saleh al-Arouri, menjadi martir pada Selasa (2/1) malam, akibat serangan yang menargetkan Pinggiran Selatan Beirut.Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pesawat nirawak Israel menargetkan bangunan itu dengan tiga rudal, mengakibatkan enam orang tewas.Setelah pembunuhan tersebut, Perlawanan Islam di Lebanon – Hizbullah, menyatakan bahwa serangan yang dilakukan di jantung Pinggiran Selatan Beirut adalah “perkembangan berbahaya dalam perang antara pendudukan Zionis Israel dan Poros Perlawanan dan serangan serius terhadap Lebanon, rakyatnya, keamanan, kedaulatan, dan perlawanannya.”Partai Perlawanan menekankan bahwa agresi tersebut “tidak akan dibiarkan begitu saja atau tanpa hukuman.”[IT/r]