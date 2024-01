Keluarga Israel Membantah Laporan NY Times atas Dugaan Pemerkosaan yang Dilakukan Pejuang Hamas

New York Times headquarters

IslamTimes - Keluarga Zionis Israel yang menjadi salah satu kasus penting dalam laporan New York Times mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejuang Hamas pada tanggal 7 Oktober menolak berita yang dipublikasikan tersebut, dengan mengatakan bahwa para wartawan telah memanipulasi mereka.

Pada tanggal 28 Desember, New York Times menerbitkan sebuah berita yang mengklaim bahwa pejuang kelompok perlawanan Hamas Palestina diduga melakukan pola kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Zionis Israel ketika kelompok tersebut melakukan Operasi Kejutan Badai Al-Aqsa 7 Oktober terhadap entitas pendudukan di Zionis Israel .Penulis laporan tersebut – reporter pemenang Hadiah Pulitzer Jeffrey Gettleman, bersama dengan Anat Schwartz dan Adam Sella – menyatakan bahwa mereka telah menyusun cerita tersebut berdasarkan lebih dari 150 wawancara yang mereka lakukan dengan korban atau keluarga mereka, sebagian besar mengulangi kesaksian yang telah disampaikan pada tanggal 7 Oktober diterbitkan sebelumnya dan telah dibantah serta didiskreditkan.Namun sepertiga dari laporan tersebut dikhususkan untuk keluarga Abdush, sebuah keluarga kelas pekerja Yahudi Mizrahi yang kehilangan putri mereka, Gal, yang dikenal sebagai “wanita berpakaian hitam”, saat itu dan bagaimana dia diduga diperkosa selama serangan Hamas tersebut.Laporan tersebut berfokus pada rekaman yang diambil pada tanggal 8 Oktober oleh seorang wanita bernama Eden Wessely, yang mempublikasikannya di akun media sosialnya. Menurut laporan New York Times, “Video itu menjadi viral, dengan ribuan orang menanggapinya, sangat ingin tahu apakah wanita berpakaian hitam itu adalah teman, saudara perempuan atau anak perempuan mereka yang hilang.”Sehari setelah laporan tersebut diterbitkan, situs berita Zionis Israel Ynet melakukan wawancara dengan orang tua Gal, yang menekankan bahwa tidak ada bukti bahwa dia diperkosa, dan bahwa wartawan surat kabar tersebut mewawancarai mereka dengan alasan palsu, mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang pelecehan seksual tersebut. masalah penyerangan sampai artikel di harian Amerika diterbitkan. Lebih lanjut, saudara perempuan Gal juga membantah keras tuduhan pemerkosaan.Pada tanggal 1 Januari, Nissim Abdush, saudara ipar Nagi, berulang kali membantah bahwa saudara iparnya diperkosa dalam sebuah wawancara dengan Channel 13 Israel.Hamas dengan tegas menolak tuduhan Zionis Israel atas pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap para pejuangnya, dengan mengatakan bahwa rezim tersebut berusaha untuk menjelekkan perlawanan dengan cerita-cerita yang dibuat-buat.“Kami menolak kebohongan Zionis Israel mengenai pemerkosaan, yang bertujuan untuk memutarbalikkan perlawanan dan menodai perlakuan manusiawi dan moral terhadap para tawanan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada awal Desember.Rezim Zionis Israel mengobarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah Hamas melancarkan operasinya melawan entitas pendudukan sebagai tanggapan atas kekejaman rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya serangan yang didukung AS, rezim Zionis Israel telah membunuh sedikitnya 22.300 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 57.000 lainnya. Ribuan lainnya juga hilang dan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan.[IT/r]