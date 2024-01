Ben-Gvir: Israel Tidak Aakan Menerima Perintah dari AS 

Israeli Minister of National security Itamar Ben-Gvir speaks during a pro reform demonstration in Netanya north of Tel Aviv

IslamTimes - Menteri Keamanan Nasional Zionis Israel Itamar Ben-Gvir menolak kritik AS terhadap proposal untuk memukimkan kembali warga Palestina di wilayah di luar Gaza, dengan mengatakan dalam pesan yang diposting di media sosial bahwa Zionis Israel “bukanlah bintang lain di bendera Amerika.”

Washington sebelumnya menolak proposal untuk memukimkan kembali warga Palestina di luar Gaza karena dianggap “menghasut”.Ben-Gvir, bersama dengan Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich, dalam beberapa hari terakhir telah menganjurkan rencana “migrasi sukarela” pasca perang bagi warga Palestina dari daerah kantong Gaza yang diblokade.Para pejabat Zionis Israel telah melakukan pembicaraan rahasia dengan perwakilan dari Republik Demokratik Kongo, dan negara-negara Afrika lainnya, mengenai kemungkinan pemukiman kembali warga Palestina setelah perang dengan Hamas berakhir, Times of Israel melaporkan pada hari Rabu (3/1).Smotrich mengatakan sekitar 70% penduduk Zionis Israel mendukung usulan migrasi “sukarela” tersebut. Dia mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Zionis Israel, KAN, minggu ini bahwa “2 juta orang [di Gaza] bangun setiap pagi dengan keinginan untuk menghancurkan Negara Zionis Israel dan membantai, memperkosa, dan membunuh orang Yahudi.”Ben-Gvir menambahkan secara terpisah bahwa Israel ingin “mendorong emigrasi yang disengaja, dan kita perlu menemukan negara-negara yang bersedia menerima [warga Palestina].”Retorika dari dua pejabat Israel tersebut ditolak sebagai “menghasut dan tidak bertanggung jawab” dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Washington pada hari Selasa, mendorong Ben-Gvir untuk memposting di X (sebelumnya Twitter) bahwa, meskipun bantuan Washington dihargai, ini adalah sebuah masalah. bagi Israel untuk memutuskan.“Sangat menghargai Amerika Serikat,” tulisnya pada hari Selasa, “tetapi kami bukanlah bintang lain di bendera Amerika.”“Amerika Serikat adalah sahabat terbaik kami, tetapi pertama-tama kami akan melakukan yang terbaik untuk Negara Zionis Israel: migrasi ratusan ribu orang dari Gaza akan memungkinkan penduduk di daerah kantong tersebut untuk kembali ke rumah mereka dan hidup dalam keamanan serta melindungi tentara IDF.”Dalam komentarnya pada hari Selasa (2/1) yang menolak pernyataan Ben-Gvir dan Smotrich, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan Washington telah “diberitahu berulang kali dan konsisten” oleh pemerintah Zionis Israel, termasuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahwa “pernyataan pernyataan Ben-Gvir dan Smotrich seperti itu tidak mencerminkan kebijakan formal Israel."“Kami sudah jelas, konsisten, dan tegas bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya dan tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” tambah Departemen Luar Negeri.Pada bulan Desember, Presiden AS Joe Biden menyebut nama Ben-Gvir dan sekutunya dalam pidatonya yang mengatakan beberapa anggota koalisi Zionis Israel tampaknya menginginkan “pembalasan” terhadap semua warga Palestina sebagai tanggapan atas serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober.[IT/r]