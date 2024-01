IMSC Dukung Kompetensi Generasi Emas Lewat Mind Sports Competition

Islam Times - Indonesia Memory Sports Council (IMSC) mendukung pengembangan kompetensi generasi emas melalui penyelenggaraan Mind Sports Competition yang secara scientific terbukti dapat meningkatkan kapasitas otak dan mempercepat kemampuan menyerap informasi baru.

“Banyak ahli neuroscience termasuk penelitian Dr. Boris Nikolai Konrad asal Jerman membuktikan kehebatan otak manusia yang dilatih dengan baik untuk mempercepat kemampuan belajar termasuk dengan metode memory sports,” kata Ketua Umum IMSC Yudi Lesmana di Jakarta, Jumat.Pada awal tahun lalu, IMSC menggelar 15th Indonesia Friendly Memory Championship (IFMC) 2023 di Kemendikbudristek RI. Peserta dalam negeri, Fauzan Januar Aryawan dari SMAN 8 Jakarta, memenangkan kompetisi, termasuk mengingat kata acak, gambar acak, nama dan wajah, urutan angka cepat, dan urutan kartu cepat. Selanjutnya, Indonesia juga meraih kesuksesan di Asia Open Memory Championship (AOMC) pada 28-29 Oktober 2023 di Manila dengan membawa pulang empat emas, 10 perak, dan delapan perunggu.Tim Indonesia meraih dua gelar Grandmaster of Memory melalui Aulia Nadia dari Tangerang Selatan dan Hasna Widyaningrum dari Pasuruan, Jawa Timur. Sepuluh anggota Tim Indonesia juga meraih penghargaan Best New Player di AOMC 2023, dengan medali penghargaan dari Global Alliance of Memory Athletics (GAMA). Prestasi terus berlanjut di 32nd World Memory Championship (WMC) di Sanya City, China pada 8-10 Desember 2023, di mana Grandmaster Janet Valencia Dema Rante dan Faiza Aliyya dari SMAS Perguruan Ksatrya meraih dua medali emas, sementara Faiza Aliyya juga dinobatkan sebagai Best New Player.Indonesia meraih Best Organization Award dari World Memory Sports Council (WMSC) karena aktif mempromosikan pentingnya daya ingat dan kesehatan otak. Mind Sports Competition (MSC) ditutup dengan Zara Tabina dari MAN 4 Jakarta sebagai juara overall MSC Final Round. Dia berhasil mengingat 44 urutan kata, 221 gambar, 37 wajah dan nama, serta 160 angka acak dalam waktu lima menit. Tahun 2024 akan menjadi tantangan bagi Tim Memory Sports Indonesia, yang akan berkompetisi di berbagai ajang internasional seperti di Dubai, Malaysia, dan Eropa.