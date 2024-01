AS Mempersiapkan Perluasan Konflik Gaza: Bagaimana Jika ‘Houthi’ Menenggelamkan Kapal?!

Houthis naval force

IslamTimes - Gedung Putih khawatir bahwa konflik di Gaza dapat meluas ke wilayah lain di Timur Tengah dan sedang menyusun rencana untuk kemungkinan tanggapan AS jika hal itu terjadi, Politico melaporkan, mengutip para pejabat.

Diskusi internal sedang berlangsung di pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengenai skenario yang dapat membuat Washington terlibat dalam perang besar di kawasan tersebut, kata outlet tersebut.“Potensi konflik yang lebih luas di Timur Tengah semakin meningkat,” kata sumber termasuk pejabat senior pemerintahan Biden.Peristiwa beberapa hari terakhir “telah meyakinkan beberapa pejabat di pemerintahan bahwa perang di Gaza secara resmi telah meningkat jauh melampaui batas-batas wilayah tersebut,” tulis Politico.Menurut para pejabat, militer AS sedang menyusun rencana untuk menyerang balik pejuang Ansarullah, yang telah menargetkan kapal-kapal komersial di lepas pantai Yaman sebagai tanggapan atas serangan Zionis “Israel” di Gaza.“Dari sudut pandang kami, hal yang paling mengkhawatirkan adalah Houthi mungkin akan menenggelamkan kapal. Lalu apa yang terjadi?” kata salah satu sumber.Komunitas intelijen berusaha mencari cara untuk mengantisipasi dan melawan serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah yang dilakukan oleh milisi lokal. Mereka juga berupaya untuk menentukan apakah Houthi akan melakukan serangan serupa, demikian bunyi laporan itu.Perencanaan darurat seperti itu rutin dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, kata para pejabat. Namun aktivitas ini semakin intensif pada minggu ini atas perintah dari eselon tinggi pemerintahan “karena kekhawatiran bahwa kekerasan di wilayah tersebut akan terus meningkat dan bahwa Washington pada akhirnya harus melakukan intervensi,” jelas mereka.[IT/r]