Altman: Muslim dan Arab Takut Balas Dendam dan Karir Kusak karena Angkat Bicara

Sam Altman OpenAI CEO

IslamTimes - Dengan latar belakang genosida di Gaza, CEO tersebut mengatakan rekan-rekan Muslim di komunitas teknologi merasa tidak nyaman berbicara tentang pengalaman mereka baru-baru ini.

CEO OpenAI Sam Altman menyatakan keprihatinannya pada hari Kamis (4/1) mengenai ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anggota komunitas Muslim dan Arab dalam industri teknologi ketika mendiskusikan pengalaman mereka baru-baru ini, yang tampaknya menyinggung dampak perang yang sedang berlangsung di Gaza.“Rekan-rekan Muslim dan Arab (terutama Palestina) di komunitas teknologi yang saya ajak bicara merasa tidak nyaman berbicara tentang pengalaman mereka baru-baru ini, sering kali karena takut akan pembalasan dan merusak prospek karier,” kata Altman dalam sebuah postingan di X.Rekan-rekan Muslim dan Arab (terutama Palestina) di komunitas teknologi yang saya ajak bicara merasa tidak nyaman menceritakan pengalaman mereka baru-baru ini, sering kali karena takut akan pembalasan dan merusak prospek karier.industri kita harus bersatu dalam mendukung rekan-rekan ini;…— Sam Altman (@sama) 5 Januari 2024Tokoh terkemuka, yang perusahaannya didukung oleh Microsoft (MSFT.O), mendesak industri teknologi untuk mendekati anggota komunitas ini dengan empati.Menanggapi pertanyaan pengguna tentang pandangannya terhadap pengalaman komunitas Yahudi, Altman, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Yahudi, menyatakan keyakinannya terhadap masalah antisemitisme yang signifikan dan terus berkembang di seluruh dunia. Dia mencatat dukungan yang dia terima dalam industri ini dan menyoroti relatif terbatasnya advokasi bagi umat Islam.Upaya Zionis Israel untuk membungkam suara pro-Palestina di AS terus berlanjutMenurut The Guardian, banyak upaya untuk menekan pandangan pro-Palestina telah terjadi di AS setelah dimulainya Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober.Konferensi-konferensi besar dibatalkan, para pekerja yang menyatakan simpati terhadap warga Palestina dipecat, dan upaya intimidasi yang menargetkan suara-suara Arab-Amerika yang kritis terhadap kebijakan Zionis Israel diluncurkan.Sebuah organisasi Yahudi di Amerika Serikat memaksa pembatalan konferensi nasional organisasi kampanye besar Palestina awal pekan ini, dengan alasan bahwa konferensi tersebut merupakan kedok Hamas.Menurut aktivis Palestina-Amerika, menyusul kampanye "keluhan pendengar", NPR dan BBC menghentikan iklan buku baru yang mendapat pujian kritis tentang perang terhadap Palestina.Hotel Hilton ditekan untuk membatalkan acara Kampanye Hak-Hak Palestina di Houston pada akhir Oktober oleh Kamar Dagang Yahudi Ortodoks. Rashida Tlaib dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam acara tersebut.Duvi Honig, pendiri dan CEO majelis tersebut, mengklaim bahwa konferensi tersebut ditujukan untuk “pendukung Hamas” dan menuduh Tlaib dan pembicara lainnya sebagai “yang terkenal bangga sebagai pembenci Yahudi.”Ahmad Abuznaid, direktur USCPR, sebuah koalisi lebih dari 300 kelompok yang menentang pendudukan, mengungkapkan bahwa ketika dihubungi oleh Hilton, kelompok tersebut diberitahu bahwa mereka harus membayar $100.000 untuk keamanan dalam waktu 48 jam. Hilton juga memberi tahu mereka bahwa mereka menerima panggilan untuk membatalkan acara tersebut.[IT/r]