Senator AS Berjanji Akan Mewujudkan ‘Mimpi Terburuk’ Iran

US Senator Lindsey Graham meets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem

IslamTimes - Washington akan terus secara aktif mendukung Zionis Israel dan berupaya mewujudkan skenario “mimpi buruk” bagi kepemimpinan Iran, kata Senator AS Lindsey Graham kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama kunjungannya ke Tel Aviv pada hari Kamis (4/1).

Melakukan hal ini “penting” untuk keamanan Israel, kata Lindsey Graham selama kunjungannya ke Tel AvivAS menyatakan dukungan kuatnya terhadap Negara Yahudi pada Oktober 2023 setelah serangan teroris Hamas, yang merenggut sekitar 1.200 nyawa dan lebih dari 240 orang disandera. Kampanye pembalasan Zionis Israel, yang juga didukung oleh AS, telah menewaskan lebih dari 22.000 orang di wilayah kantong Palestina, menurut pejabat kesehatan setempat.Pada hari Kamis (4/1), Graham mengatakan kepada Netanyahu bahwa baik anggota parlemen AS maupun pemerintahan Presiden Joe Biden akan “berusaha keras untuk mewujudkan mimpi buruk terburuk Iran,” dan menambahkan bahwa AS akan “melakukan segala yang kami bisa” untuk mendukung Zionis Israel. Ia berargumentasi bahwa Yerusalem Barat harus mengupayakan rekonsiliasi dengan negara-negara Arab, dan menyebut hasil seperti itu sebagai “mimpi buruk bagi ayatollah.” Dia juga menggambarkan membangun hubungan antara Zionis Israel dan dunia Arab sebagai “bahan yang sangat penting untuk mewujudkan Timur Tengah yang lebih baik dan lebih stabil serta Zionis Israel yang aman dan terjamin serta masyarakat Palestina yang sejahtera.”Senator tersebut juga menyatakan bahwa dia secara pribadi “sekarang lebih berdedikasi untuk membawa stabilitas ke negaranya dan kawasan ini.” Netanyahu menanggapinya dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Graham dan bersumpah untuk melanjutkan kampanye perang Israel di Gaza.“Kami benar-benar berkomitmen untuk mencapai tujuan perang kami,” kata Netanyahu kepada Graham, seraya menambahkan bahwa Yerusalem Barat akan “menerapkan kekuatan maksimum dengan presisi maksimum di mana pun diperlukan.”Iran telah berulang kali menyalahkan Israel atas peningkatan ketegangan di wilayah tersebut selama konflik yang sedang berlangsung serta menuduh Zionis Israel melakukan “genosida” di Gaza dan “membakar wilayah tersebut.” Tehran juga menuduh negara-negara pendukung Yerusalem Barat, termasuk AS, menerapkan standar ganda dalam penilaian mereka terhadap situasi di Timur Tengah.Bulan lalu, Graham, yang juga dikenal karena sikapnya yang anti-Iran, menyerukan kampanye pengeboman terhadap Iran, menyerukan agar ladang minyak negara itu dan markas besar Korps Garda Revolusi “dihapuskan dari peta.”Graham adalah pensiunan kolonel Angkatan Udara AS tetapi menghabiskan seluruh karir militernya di Korps Hakim Advokat Jenderal sebagai pengacara dan kemudian menjadi hakim. Ia juga memiliki sejarah panjang dalam mempromosikan penggunaan kekuatan di luar negeri.Kata-katanya muncul ketika Washington dilaporkan sedang mempersiapkan konflik antara Zionis Israel dan Hamas yang meluas ke perbatasan Gaza dan meluas lebih jauh ke Timur Tengah, menurut Politico. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden diduga sedang meninjau skenario yang dapat membuat Washington terlibat dalam konflik besar di wilayah tersebut.Tanggapan AS dapat dipicu oleh pejuang Houthi Yaman, yang telah menargetkan kapal-kapal komersial di lepas pantai Yaman sebagai tanggapan terhadap serangan Zionis Israel di Gaza, menurut outlet media berita tersebut.[IT/r]