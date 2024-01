Pangkalan AS Al-Shadadi dan Al-Tanf di Suriah Jadi Sasaran Tembakan Mujahidin

US military occupation bases situated in Syria.

IslamTimes - Meskipun AS menyatakan adanya tindakan pencegahan dan penguatan, serangan Perlawanan terhadap pangkalan-pangkalan AS nampaknya meningkat baik dalam cakupan maupun intensitasnya.

Perlawanan Islam di Irak merilis sebuah pernyataan pada hari Sabtu (6/1), yang mengungkapkan tindakan mereka menyerang dua pangkalan pendudukan militer AS yang terletak di Suriah.Lokasi yang menjadi sasaran adalah pangkalan pendudukan militer AS di al-Tanf dan al-Shadadi.Pada hari Jumat, Gerakan al-Nujabaa melakukan pembalasan militer awal yang menargetkan empat pangkalan militer AS di Irak dan Suriah sebagai tanggapan atas pembunuhan AS terhadap Haji Moshtaq Taleb al-Saidi (Abou Taqwa), dengan dalih Pasukan Mobilisasi Populer ( peran pejabat PMF) dalam menargetkan pangkalan AS di wilayah tersebut.Gerakan Al-Nujabaa menyasar empat pangkalan AS, yakni pangkalan Al-Rukban, al-Omar, al-Tanf, dan Harir.Gambar besarMeskipun AS telah melakukan beberapa serangan terhadap Perlawanan Islam di Irak, yang mencakup beberapa faksi Perlawanan Irak, seperti Gerakan al-Nujabaa pimpinan Abou Taqwa, yang menargetkan pejabat PMF menandai peningkatan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.Secara rinci, PMF adalah kelompok militer yang sebagian besar mengandalkan warga Irak yang mengemban tanggung jawab memerangi terorisme yang menyebar dengan cepat di wilayah tersebut. PMF bertindak di bawah yurisdiksi pemerintah Irak, oleh karena itu memegang status resmi pemerintahan. Selain itu, lokasi pembunuhan adalah milik Kementerian Dalam Negeri Irak, yang menandai satu lagi pelanggaran mencolok yang dilakukan pasukan AS.Pentagon tidak segan-segan menerima tanggung jawab atas serangan itu, ketika juru bicaranya Pat Ryder merinci rencana AS beberapa jam kemudian.“Saya dapat mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 4 Januari, sekitar pukul 12:00 waktu Irak, pasukan AS mengambil tindakan yang diperlukan dan proporsional terhadap Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari, alias Abu Taqwa, yang merupakan pemimpin Harakat-al-Nujaba. Abu Taqwa aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan terhadap personel Amerika."[IT/r]