Netanyahu: Israel Mengupayakan ‘Perubahan Mendasar’ di Perbatasan Lebanon 

Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses world leaders during the United Nations (UN) General Assembly

IslamTimes - Israel berkomitmen untuk mengupayakan “perubahan mendasar” terhadap situasi keamanan di perbatasan utaranya dengan Lebanon untuk mengurangi serangan dari kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada utusan AS pada hari Kamis (4/1).

PM Benjamin Netanyahu mengatakan kepada utusan AS bahwa negaranya lebih ‘bertekad’ dan ‘berani’ dibandingkan sebelumnya,Ketegangan dengan Lebanon meningkat sejak Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan serangan mereka ke Gaza, menyusul serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober. Kelompok militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Zionis Israel, telah terus melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Zionis Israel.Dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden AS Amos Hochstein di Tel Aviv pada hari Kamis (4/1), Netanyahu mengatakan bahwa langkah-langkah keamanan harus diperkuat di utara Israel sehingga sekitar 100.000 penduduk yang dievakuasi dapat “kembali ke rumah mereka dan hidup dalam keselamatan dan keamanan.”“Kami tidak akan berhenti sampai tujuan ini tercapai, baik secara diplomatis, yang disukai Israel, atau dengan cara lain,” tambah pemimpin Zionis Israel tersebut, menurut Times of Israel. Netanyahu tidak memberikan rincian mengenai rencana tersebut.Dia juga mengatakan kepada Hochstein, menurut outlet tersebut, bahwa “setelah serangan mematikan pada tanggal 7 Oktober, Zionis Israel menjadi lebih bertekad, berani, dan bersatu dari sebelumnya.” Hochstein telah dikirim ke wilayah tersebut oleh Presiden AS Joe Biden dalam upaya mengurangi ketegangan antara Zionis Israel dan Hizbullah.Sebuah pesan yang diposting ke akun X Netanyahu (sebelumnya Twitter) pada hari Kamis, setelah pertemuannya dengan Hochstein, menegaskan kembali bahwa Zionis Israel “berkomitmen untuk melakukan perubahan mendasar di perbatasannya dengan Lebanon.”Selain pemboman darat dan udara di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan sekitar 22.000 warga Palestina, Zionis Israel juga mengerahkan pasukan ke perbatasannya dengan Lebanon untuk mencegah kemungkinan serangan Hizbullah yang serupa dengan yang dilakukan Hamas di perbatasan pada bulan Oktober.Awal pekan ini, wakil pemimpin berpengaruh Hamas, Saleh al-Arouri, tewas dalam serangan pesawat tak berawak di ibu kota Lebanon, Beirut. Meskipun Zionis Israel, yang jarang berkomentar mengenai operasi militer, belum mengakui tanggung jawab atas pemboman tersebut, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah telah berjanji akan membalas dendam terhadap tetangganya di selatan.“Kami tidak takut terhadap perang,” kata Nasrallah minggu ini dalam pidatonya di televisi, seraya menambahkan bahwa “tidak akan ada batasan, tidak ada aturan” dalam tanggapan Hizbullah.Sejauh ini, Hizbullah menghindari eskalasi besar di perbatasan, dengan mengatakan sebelumnya bahwa tindakan mereka bertujuan untuk mengikat pasukan IDF guna mencegah penempatan mereka ke Gaza.Serangan yang menewaskan al-Arouri adalah yang pertama di Beirut setelah terjadi baku tembak selama berbulan-bulan. Hingga saat itu, pertempuran hanya terjadi di wilayah sekitar perbatasan selatan Lebanon.[IT/r]