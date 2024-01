Boikot Berhasil: McDonald’s Mengakui Adanya Kemunduran Finansial

Boycott McDonald

IslamTimes - CEO McDonald's, Chris Kempczinski, mengakui kemunduran finansial yang besar bagi rantai makanan cepat saji global yang disebabkan oleh seruan global baru-baru ini untuk memboikot merek dan waralaba yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan Zionis Israel secara ekonomi.

“Beberapa pasar di Timur Tengah dan beberapa di luar kawasan mengalami dampak bisnis yang berarti akibat perang… mempengaruhi merek-merek seperti McDonald’s,” kata Kempczinski dalam sebuah posting blog di LinkedIn.Akibatnya, merek tersebut menyadari bahwa reputasinya dipertaruhkan. Jaringan restoran burger tersebut, bersama dengan perusahaan multinasional lainnya, mengalami dampak boikot global menyusul pembunuhan Israel terhadap lebih dari 22.600 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.Dalam pembaruan Tahun Baru mengenai operasi waralaba McDonald's untuk tahun 2024, yang dibagikan di LinkedIn, CEO Chris Kempczinski menyatakan kekecewaannya atas kerugian finansial perusahaan, dan menggambarkan situasi tersebut sebagai "mengecewakan" bagi investor.“Di setiap negara tempat kami beroperasi, termasuk negara-negara Muslim, McDonald’s dengan bangga diwakili oleh pemilik-operator lokal yang bekerja tanpa kenal lelah untuk melayani dan mendukung komunitas mereka sambil mempekerjakan ribuan warga negara mereka. Koneksi komunitas lokal adalah kejeniusan sistem McDonald’s,” katanya.Gerakan BDS berada di garis depan kampanye boikot, khususnya dalam melakukan advokasi untuk tidak memberikan keuntungan bagi waralaba raksasa seperti Starbucks, McDonald's, Zara, KFC, Nestle, dll., yang tidak menghindar dari dukungan terang-terangan mereka terhadap genosida Zionis Israel di Gaza.Gerakan boikot terhadap produk-produk Zionis Israel telah memperoleh momentum secara global, khususnya di Mesir, Yordania, dan Turki, dan secara signifikan mempengaruhi jaringan restoran cepat saji besar di Barat seperti McDonald’s, Starbucks, dan KFC. Dampaknya juga meluas ke luar kawasan Arab, hingga mencapai negara-negara seperti Malaysia dan Amerika Serikat.Para pengunjuk rasa berbaris dari Bandara JFK ke kantor El Al Zionis "Israel" Airlines LTD sebelum mencapai cabang Starbucks di New York.Sepanjang unjuk rasa, para pengunjuk rasa terdengar meneriakkan, "Tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian", "Israel mengebom, AS yang menanggung akibatnya, berapa banyak anak yang Anda bunuh hari ini?" dan "Starbucks kamu… pic.twitter.com/Ohur2lp3tZ— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 4 Januari 2024Pada tanggal 4 Januari, pengunjuk rasa berbaris dari Bandara JFK ke kantor El Al Zionis "Israel" Airlines LTD sebelum mencapai cabang Starbucks di New York.Di Kuwait, papan reklame raksasa menampilkan anak-anak yang berlumuran darah, menanyakan, “Apakah Anda membunuh seorang warga Palestina hari ini?”, dan menyerang mereka yang masih mendapatkan keuntungan dari produk-produk yang terkait dengan Zionis “Israel”.Dalam gelombang protes yang meluas, Mesir, Yordania, dan Turki juga menyaksikan lonjakan boikot yang signifikan yang menargetkan perusahaan multinasional yang memiliki sikap pro-Israel atau hubungan keuangan dengan Zionis "Israel", seperti McDonald's, Starbucks, dan KFC, sehingga mendorong meluasnya konsumen gerakan melawan Zionis Israel.Meningkatnya genosida semakin memicu momentum boikot. Ketika tekanan global meningkat terhadap Zionis “Israel” atas agresi brutalnya di Gaza, gerakan ini juga mendapatkan perhatian di negara-negara Afrika, terutama di Afrika Selatan.Media yang berbasis di Indonesia, Republik, melaporkan pada bulan November bahwa para aktivis di Indonesia menyerukan boikot terhadap produk-produk terkait Zionis Israel karena genosida yang sedang berlangsung di Gaza.Seruan untuk melakukan boikot pada awalnya dilancarkan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia dan secara bertahap berkembang hingga mendapat dukungan dari berbagai partai politik, kata outlet tersebut.Saat ini, kampanye boikot di seluruh dunia melibatkan ekstensi browser, situs web khusus, dan aplikasi ponsel pintar yang mengidentifikasi produk terkait.[IT/r]