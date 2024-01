Biden Berjanji Akan Melindungi Demokrasi AS dari 'Nazi' Trump

President Joe Biden speaks in Blue Bell, Pennsylvania

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menuduh saingannya dari Partai Republik, Donald Trump, berusaha mengambil alih kekuasaan melalui “kekerasan politik,” dan menyamakan retorika mantan pemimpin itu dengan yang digunakan oleh “Nazi Jerman” sambil menganggapnya sebagai ancaman terhadap demokrasi Amerika itu sendiri.

Mantan presiden tersebut kemudian menuduh Biden melakukan “ketakutan yang menyedihkan”Biden melancarkan serangan besar-besaran terhadap Trump dalam pidato kampanyenya di Pennsylvania pada Jumat (5/1) malam, dengan menyebut kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol sebagai bagian utama dari warisan presiden terakhir.“Kampanye Donald Trump adalah tentang dia, bukan Amerika. Bukan kamu. Tim kampanye Donald Trump terobsesi dengan masa lalu, bukan masa depan. Dia bersedia mengorbankan demokrasi kita, menempatkan dirinya dalam kekuasaan,” kata Biden, kemudian mengecam Trump sebagai “orang sakit” dan “pecundang.”Mengingat kerusuhan yang terjadi setelah pemilu presiden lalu, Biden melanjutkan dengan mengatakan bahwa Trump dan para pendukungnya masih menganut “kekerasan politik,” dan menambahkan “Serangan Trump terhadap demokrasi bukan hanya bagian dari masa lalunya. Itu adalah apa yang dia janjikan untuk masa depan.”Dia juga membandingkan kandidat Partai Republik dan Third Reich. “Dia menyebut orang-orang yang menentangnya sebagai hama. Dia berbicara tentang darah orang Amerika yang diracuni, dan mengulangi bahasa yang sama persis dengan yang digunakan di Nazi Jerman,” lanjut Trump, sambil memposisikan dirinya sebagai pembela institusi Amerika.Trump membalas pernyataannya pada Jumat (5/1) malam, dengan menyebut pidato Biden sebagai “acara kampanye yang menimbulkan rasa takut yang menyedihkan” dan mengecam Biden karena “rangkaian kelemahan, ketidakmampuan, korupsi, dan kegagalan yang tiada henti.”“Biden, jika Anda melihat apa yang dia lakukan di perbatasan atau inflasi, atau militer kita, pada hari yang mengerikan di Afghanistan, Anda melihat apa yang dia lakukan dengan energi – di seluruh dunia, kita memalukan sebagai sebuah negara. . Kita telah mempermalukan sebuah negara,” tambah Trump.Juru bicara Trump Steven Cheung kemudian menggambarkan Biden sebagai “ancaman nyata terhadap demokrasi,” dan menuduhnya “mempersenjatai pemerintah untuk mengejar lawan politik utamanya dan ikut campur dalam pemilu 2024.”Calon presiden Partai Republik ini menyampaikan pidatonya pada acara pertama dari beberapa acara yang dijadwalkan di Iowa, yang akan mulai melakukan kaukus pada tanggal 15 Januari. Negara bagian ini biasanya termasuk negara bagian pertama yang melakukan pemungutan suara bersama dengan New Hampshire, dan dipandang sebagai ujian penting bagi para kandidat.Menjelang pemilu tahun 2024, Biden menghadapi ketertinggalan dalam peringkat persetujuan, yang pada tahun lalu hanya mendapat 39%, peringkat terendah di antara tujuh presiden terakhir pada akhir masa jabatan pertamanya, menurut Gallup. Sebagai perbandingan, Trump mengakhiri masa jabatannya dengan persetujuan 45%, sementara mantan Presiden Barack Obama memperoleh persetujuan sedikit lebih rendah yaitu 43%.Trump, sementara itu, kini terlibat dalam perselisihan hukum di Maine dan Colorado setelah kedua negara bagian tersebut mendiskualifikasi dia untuk tampil dalam surat suara mereka, dan terlibat dalam empat kasus pidana terpisah, yang dikecam oleh mantan pemimpin tersebut sebagai “perburuan penyihir” politik terhadapnya.[IT/r]