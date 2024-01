Keluarga Pemukim yang Tewas Akibat Tembakan Tank Israel pada 7 Oktober Menuntut Penyelidikan

Kibbutz of Be'eri Gaza Envelope

IslamTimes - Keluarga-keluarga Zionis Israel menuntut penyelidikan komprehensif dan transparan atas peristiwa yang menyebabkan terbunuhnya kerabat mereka oleh tembakan tank Israel pada 7 Oktober.

Di kibbutz Amplop Gaza di "Be'eri", keluarga Zionis Israel terus menuntut agar komando pasukan pendudukan Zionis Israel memulai penyelidikan atas insiden di mana pemukim Israel terbunuh oleh tembakan tank Zionis Israel pada 7 Oktober.Keluarga-keluarga tersebut menuntut penyelidikan yang komprehensif dan transparan atas peristiwa yang menyebabkan peristiwa "tragis" tersebut, dan mendesak pihak berwenang Israel untuk membocorkan rincian insiden tersebut. Mereka juga menyerukan penerbitan temuan investigasi, dan menggarisbawahi pentingnya mempublikasikan hasilnya.Sementara itu, komando pasukan pendudukan Zionis Israel mengklaim akan melakukan penyelidikan terperinci dan ekstensif jika keadaan operasional memungkinkan.Perlu dicatat bahwa keluarga korban menekankan pentingnya menerima informasi tentang hasil investigasi pada tahap awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pengungkapan kepada publik.Menyelam lebih dalamHal ini terjadi hampir seminggu setelah seorang perwira IOF mengakui, dalam sebuah wawancara untuk The New York Times, bahwa ia telah mengizinkan sebuah tank untuk meluncurkan dua peluru ke unit perumahan pemukim di Kibbutz "Be'eri" pada tanggal 7 Oktober. 14 pemukim Israel di dalam.Penjara. Jenderal Barak Hiram ingat memerintahkan komandan tank. "Negosiasi sudah selesai. Menerobos, bahkan dengan mengorbankan korban sipil," seperti dilansir The New York Times.Tak lama kemudian, tank tersebut menembakkan dua peluru, seperti terlihat dalam rekaman helikopter polisi yang ditayangkan di berita Saluran 12 Israel. Pecahan peluru dari peluru kedua menewaskan pemukim Israel Adi Dagan, 68, dan melukai istrinya, Hadas Dagan, 70. Dua belas dari 14 pemukim Israel tewas dalam penembakan Zionis Israel.Hadas Dagan, 70 tahun, dan Yasmin Porat, 44 tahun, adalah satu-satunya yang selamat dari penembakan Zionis Israel.Perlu dicatat bahwa sebuah video dirilis pada tanggal 7 Oktober oleh Channel 12 Zionis Israel yang menunjukkan sebuah tank Israel menembakkan peluru ke unit perumahan pemukim dimana pejuang Perlawanan diduga dibarikade dengan tawanan Zionis Israel.Surat kabar tersebut menambahkan bahwa video yang dipublikasikan tersebut direkam dari helikopter milik polisi Zionis Israel, yang dikerahkan ke daerah tersebut setelah insiden tersebut.Mengutip salah satu pemukim yang melarikan diri dari sebuah acara di "Re'im" dan bersembunyi di salah satu kibbutz, surat kabar tersebut melaporkan bahwa dia mendekati seorang tentara Zionis Israel dan bertanya apakah peluru tank akan membahayakan para pemukim. Tentara tersebut menjawab, "Mereka hanya menembakkan peluru ke samping untuk merobohkan tembok," namun dia menambahkan bahwa tank tersebut terkena serangan, sehingga tank lain dipanggil, dan tank tersebut kembali menargetkan unit perumahan setelah tiba di lokasi kejadian.Surat kabar tersebut juga mengutip Yair Avital, seorang anggota "pasukan siaga di kibbutz," yang mengatakan bahwa "500 tentara berdiri di luar dan pemukim di sini kehilangan darah setiap menit. Dan tentara yang berada di luar sini berdiri..."Di akunnya, surat kabar Zionis Israel Haaretz menerbitkan rekaman, pada tanggal 19 Desember, yang mendokumentasikan momen ketika sebuah tank Zionis Israel menembakkan peluru ke unit perumahan pemukim di Kibbutz "Be'eri" di wilayah selatan Palestina yang diduduki pada tanggal 7 Oktober.Hal ini terjadi setelah seorang saksi Israel sekali lagi mengungkapkan bahwa tank-tank Israel menargetkan pemukim dan anggota Perlawanan Palestina pada tanggal 7 Oktober.Media Israel sebelumnya melaporkan pembunuhan seorang gadis berusia 12 tahun, Liel Hetzroni, di Kibbutz "Be'eri" di wilayah selatan Palestina yang diduduki.Setelah pembunuhan Liel, kakeknya, saudara kembarnya, dan bibinya dilaporkan dibawa ke lokasi lain, di mana mereka, bersama lebih dari 10 tawanan Kibbutz Israel lainnya, dibunuh. Selanjutnya, muncul dugaan Hamas membakar gedung tersebut. Insiden ini secara mencolok diberitakan di media Zionis Israel dengan judul "Kebrutalan Hamas".