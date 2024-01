Militer Israel Tidak Mencapai Tujuan Apa Pun di Gaza, Hamas Memegang Kendali

Israeli occupiations soldier, scream

IslamTimes - Militer pendudukan Zionis Israel tidak mencapai tujuan strategis apa pun dalam perangnya di Jalur Gaza, surat kabar Zionis Israel Haaretz melaporkan pada hari Sabtu (6/1).

Media Israel telah melaporkan kegagalan komando Israel dalam mencapai tujuan strategis di Jalur Gaza.Pasukan pendudukan Zionis Israel melancarkan perang di Gaza dengan tujuan sebagai berikut: “untuk menghancurkan kemampuan Hamas, melucuti senjatanya, mencapai kendali keamanan di Jalur Gaza, mendirikan lembaga sipil serupa dengan model Otoritas Palestina di Area B, dan mengamankan kontribusinya dari negara-negara Arab moderat untuk membangun kembali Jalur Gaza,” menurut Haaretz.Dalam konteks ini, surat kabar Zionis Israel mengatakan komando militer tidak dapat mencapai tujuan pertama untuk melucuti senjata dan menghancurkan kemampuan militer Hamas, dan menambahkan bahwa gerakan Perlawanan Palestina masih menjadi kekuatan dominan di Jalur Gaza.Sebelumnya pada hari Jumat (5/1), sebuah laporan oleh The Times of Israel mengungkapkan bahwa perselisihan antara pejabat tinggi Zionis Israel meletus setelah topik penyelidikan yang diluncurkan militer Zionis Israel terhadap kelemahan keamanan pada tanggal 7 Oktober. Pejabat partai Likud mengkritik Kepala Staf pendudukan, Herzi Halevi, karena memutuskan untuk menyertakan mantan menteri keamanan Shaul Mofaz dalam penyelidikan, serta waktu penyelidikan.Mofaz adalah pengambil keputusan penting pada periode menjelang penarikan pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza pada tahun 2005. Ketidaksepakatan tersebut menyoroti ketegangan yang sudah berlangsung lama antara militer Zionis Israel dan koalisi Netanyahu mengenai kebijakan Israel terhadap Gaza dan Palestina, The Times of Israel melaporkan.Perselisihan publik juga terdeteksi dalam kabinet perang dan kabinet yang diperluas, terutama mengenai rencana Israel untuk “sehari setelah” perang di Jalur Gaza. Masalah ini telah memicu ketegangan yang signifikan antara tokoh-tokoh penting di pemerintahan Israel, kata koresponden urusan politik KAN Zionis Israel, Mikhail Shemesh, pada hari Kamis (4/1).Titik fokus perselisihan berkisar pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Benny Gantz setelah mengumumkan rencana tersebut kepada media sebelum diskusi mengenai perang dan perluasan kabinet diselesaikan. Menurut seorang pejabat dalam kabinet perang, yang berbicara tanpa menyebut nama, presentasi yang disampaikan Gantz kepada media hanyalah sebuah proposal, yang disampaikan sebagai rencana yang disepakati kepada publik.Meningkatnya perselisihan dengan kalangan elit Zionis Israel bertepatan dengan meningkatnya jumlah korban tewas di antara tentara pendudukan Zionis Israel yang terbunuh di Jalur Gaza dan front utara, serta ketidakpuasan masyarakat, yang menuntut pengambilan tawanan yang ditahan oleh Perlawanan Palestina, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. [IT/r]