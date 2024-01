Al-Arouri: Kisah Arsitek Brigade Al-Qassam

Islam Times - Kelompok garis keras rezim Zionis mengira mereka dapat melemahkan Hamas dengan pembunuhan komandannya seperti al-Arouri. Sebaliknya, para penerus akan memanfaatkan pengalaman komandan mereka dan memadukannya dengan inovasi, tumbuh lebih kuat dan memberikan pukulan telak kepada musuh.

Pada hari Selasa, rezim Israel menargetkan markas Hamas di Beirut selatan, membunuh komandan senior Hamas Saleh al-Arouri dan sejumlah lainnya. Israel yang selama beberapa tahun terakhir menjalankan strategi melenyapkan tokoh-tokoh berpengaruh Poros Perlawanan, kali ini berhasil mewujudkan rencana jahatnya setelah berminggu-minggu mengancam akan membunuh para pejabat Hamas dan Jihad Islam.Saleh Mohammad Suleiman Al-Aroori lahir tahun 1966 di kota Arura dekat Ramallah, Tepi Barat. Ia bersekolah di sekolah dasar di sana dan lulus sekolah menengah atas pada tahun 1984. Dan pada 1992, ia masuk Universitas Hebron di Tepi Barat bagian selatan, mengambil gelar sarjana hukum Islam.Ia bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di usia muda dan memimpin 'Kegiatan Mahasiswa Islam' di Universitas Hebron pada tahun 1985.Beberapa bulan setelah berdirinya Hamas pada tahun 1987, ia bergabung dengan gerakan ini. Al-Arouri adalah salah satu pendiri Brigade Izz ad-Din al-Qassam, cabang militer Hamas, dan antara tahun 1991 dan 1992, ia mendirikan inti awal sayap militer gerakan tersebut di Tepi Barat.Meski jarang ada laporan mengenai al-Arouri di media, ia merupakan tokoh kunci. Ia dikenal sebagai ahli strategi militer dan penyelenggara sayap keamanan dan militer, bahkan bersama dengan Yahya Sinwar.Semua pejabat kepemimpinan Hamas pernah menderita di penjara Israel. Pada tahun 1992, al-Arouri ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan membentuk inti awal Brigade al-Qassam di Tepi Barat.Ia dibebaskan pada tahun 2007, namun tiga bulan kemudian, Israel menahannya lagi selama 3 tahun, dan pada tahun 2010, Mahkamah Agung Israel memutuskan untuk membebaskannya dan mengirimnya ke pengasingan, ke Suriah. Setelah tiga tahun, ketika krisis di negara itu meletus akhir tahun 2011, ia pindah ke Turki dan berpindah-pindah ke beberapa negara, termasuk Qatar dan Malaysia, dan akhirnya menetap di Lebanon selatan.Al-Arouri kemudian terpilih sebagai anggota kantor politik Hamas tahun 2010-2017. Kemudian ia diangkat menjadi wakil kepala kantor tersebut. Juli 2023, ia terpilih kembali untuk jabatan tersebut sekaligus menjasi ketua gerakan di Tepi Barat.Al-Arouri adalah anggota tim negosiasi Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan mediasi Mesir, yang dijuluki “kesetiaan terhadap kebebasan”, dengan rezim Israel pada tahun 2011. Berdasarkan kesepakatan tersebut, tahanan Israel Gilad Shalit, seorang prajurit, diperdagangkan seharga 1.027 tahanan Palestina.Al-Arouri dikenal di Hamas sebagai salah satu pendukung rekonsiliasi faksi-faksi Palestina yang paling menonjol dan memiliki hubungan baik dengan gerakan Fatah pimpinan Mahmoud Abbas.Sejak ia tinggal di Lebanon dalam beberapa tahun terakhir dan berinteraksi dengan para pemimpin senior Hizbullah, media Barat mengklaim bahwa tugas utamanya di Lebanon adalah berkomunikasi dengan Iran, pendukung setia perlawanan Palestina.Danny Danon, anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, menyatakan dalam percakapan dengan USA Today bahwa “kami mengetahui adanya kolaborasi antara Teheran, Beirut dan Gaza. Kami khawatir teknologi tersebut datang dari Teheran ke Beirut dan Gaza.”Al-Arouri selalu menjadi salah satu tokoh perlawanan yang dicari rezim Israel, karena ia disebut-sebut sebagai arsitek serangan di Tepi Barat terhadap tentara dan pemukim serta peluncuran roket dari Gaza dan Lebanon. Media Israel menjulukinya sebagai mimpi buruk Tel Aviv dan arsitek hubungan Hamas dengan Iran dan Hizbullah.Tel Aviv mengakui Al-Arouri sebagai salah satu arsitek Brigade al-Qassam. Israel pernah menuduhnya menculik tiga pemukim dan meratakan rumahnya.Tel Aviv menuduhnya berada di balik penculikan dan pembunuhan tiga pemuda Israel di Tepi Barat pada tahun 2014, yang menyebabkan perang 51 hari di Gaza yang menewaskan 2.100 warga Palestina dan lebih dari 10.000 terluka.Pada tanggal 22 April 2023, Channel 12 Israel melaporkan bahwa Tel Aviv memutuskan membahas kembali proyek pembunuhan para pemimpin senior perlawanan Palestina setelah hari kemerdekaan untuk menyeimbangkan kembali pencegahan militer, bahkan jika itu memicu ketegangan dengan Palestina. Langkah ini akan mencakup semua lini termasuk Gaza, Suriah, dan Lebanon. Adapun daftar sasaran antara lain al-Arouri, Sinwar, Akram al-Ajouri, Marwan Issa, dan pemimpin-pemimpin lainnya.Eitan Dangote, pensiunan perwira yang menjadi penasihat tiga menteri keamanan Israel, telah menyerukan pembunuhan al-Arouri selama beberapa tahun.“Dia adalah orang paling berbahaya dan penting di Hamas saat ini. Dia adalah orang yang mematikan dan tujuannya adalah untuk membunuh lebih banyak orang Israel,” klaim Dangote.Oliver Levy, pakar urusan Palestina di jaringan berita KAN baru-baru ini mengatakan “penting untuk mengetahui bahwa al-Arouri adalah ahli strategi dan dapat digambarkan sebagai dalang Hamas dalam segala hal terkait pengembangan sayap militer gerakan tersebut di luar Gaza. Al-Arouri diakui oleh lembaga keamanan Israel dan organisasi intelijen lainnya di dunia sebagai salah satu karakter sentral [Hamas].”Beberapa bulan lalu, ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan membunuh al-Arouri, pejabat Hamas dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita Al-Mayadeen mengatakan ancaman tersebut tidak akan mengubah jalannya sedikit pun. Segera, foto tersenyum pria berseragam militer dan senapan dipublikasikan, mengirimkan pesan kepada Israel bahwa orang-orang Palestina tidak takut mati syahid dan siap menghadapinya kapan saja.Karena Israel menganggapnya sebagai pendiri Brigade al-Qassam di Tepi Barat, mereka mengaitkan setiap serangan terhadap pemukim Israel di sana dengan dia. Tepi Barat adalah tempat di mana pejuang perlawanan melakukan serangkaian serangan selama 18 bulan terakhir, menewaskan lebih dari 50 pemukim Israel, seperti yang dikonfirmasi oleh pejabat Israel. Itu sebabnya para pejabat Israel bersukacita atas pembunuhannya.Terlepas dari kenyataan bahwa banyak ahli menganggap Sinwar, pemimpin politik Hamas di Gaza, dan Muhammad al-Deif, komandan Brigade al-Qassam, sebagai dalang operasi 7 Oktober yang mengubah keadaan, pemerintah Israel dan media telah menggambarkan peran al-Arouri dalam operasi ini sebagai sesuatu yang unik dan penting serta menyebutnya sebagai perancang utama operasi yang memberikan pukulan berat bagi pendudukan Israel.Pada 25 Oktober, Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa 6 pemimpin Hamas dimasukkan dalam daftar sasaran. Surat kabar tersebut menyebut Al-Arouri sebagai orang nomor dua di Hamas dan bertanggung jawab atas kegiatan militer cabang gerakan tersebut di Tepi Barat.Sebuah rekaman yang dirilis setelah serangan 7 Oktober menunjukkan al-Arouri bersama dengan pejabat Hamas lainnya termasuk Ismail Haniyeh melakukan sujud syukur.Seorang pejabat Hamas mengatakan al-Arouri menjadi inti pembicaraan mengenai perang saat ini di Gaza dan pembebasan tahanan dengan mediasi Qatar dan Mesir, dan seharusnya melakukan perjalanan ke Mesir dan Qatar minggu depan untuk konsultasi lebih lanjut mengenai tuntutan Hamas.Al-Arouri bukan hanya mimpi buruk bagi rezim Israel, tapi juga seorang komandan berbahaya bagi AS, yang berusaha melenyapkannya dengan cara apa pun.Pada tahun 2003, Departemen Kehakiman AS mengkategorikannya sebagai komplotan yang terlibat dalam kasus pendanaan terorisme karena dugaan kontak dengan tiga aktivis Hamas di Chicago. Pada tahun 2015, Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi terhadapnya sebagai “teroris global”, mengklaim bahwa al-Arouri adalah penyandang dana utama dan fasilitator inti militer Hamas. Dalam dakwaan, ia diperkenalkan sebagai komandan tinggi militer Hamas yang menerima puluhan ribu dolar sebagai imbalan atas aktivitas teroris, termasuk pembelian senjata.Pada tahun 2018, Washington menawarkan hadiah $5 juta untuk informasi tentang al-Arouri, pejabat-pejabat Hizbullah, dan komandan-komandan al-Qassam.Menurut USA Today yang mengutip mantan pejabat keamanan Amerika dan Israel, al-Arouri selama bertahun-tahun mendalangi operasi Hamas di wilayah yang diblokade Israel seperti Tepi Barat selain tugasnya di al-Qassam.Karena para pemimpin perlawanan telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka akan memberi respon yang menghancurkan jika Israel kembali menerapkan kebijakan pembunuhan, pembunuhan al-Arouri dapat mengarahkan perang Gaza ke arah berbeda. Mengutip sumber informasi, Al-Arabiya melaporkan bahwa Hamas memberi tahu para mediator bahwa mereka menghentikan pembicaraan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan serta bersumpah akan membalas dendam.Media Israel sebelumnya menyebut al-Arouri sebagai arsitek strategi 'persatuan front' yang menunjukkan bahwa perang dengan Israel dapat memicu respons dari berbagai lini. Mereka melaporkan bahwa ada pemahaman di Israel bahwa pembunuhan al-Arouri dapat memicu perang di beberapa bidang. Karena kejahatan tersebut dilakukan di wilayah Lebanon, para ahli berpendapat, Hizbullah akan merespon dan cakupan perang bisa diperluas.Kelompok garis keras di Tel Aviv berpikir bahwa mereka akan melemahkan Hamas dengan pembunuhan al-Arouri dan mengusir bayang-bayang ancaman gerakan tersebut dari wilayah-wilayah pendudukan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa kelompok-kelompok perlawanan akan runtuh tanpa kehadiran pemimpin mereka. Sebaliknya, para penerusnya akan memanfaatkan pengalaman mantan komandan mereka dan memadukannya dengan inovasi, tumbuh lebih kuat dari hari ke hari, dan memberikan pukulan telak kepada musuh.